Göz ağrısına ne iyi gelir ve evde tedavi ile nasıl geçer? İşte gözdeki ağrıya iyi gelen şeyler

Göz zarının ısınması ile beraber göz de oluşan kaşıntı, ağrının oluşmasına yol açmaktadır. Eğer göz ağrısı ile beraber göz de yanma hissi ve görme kaybı oluşuyorsa mutlaka bir doktora görünmekte fayda olacaktır. Göz ağrısının birden fazla nedeni olabilir.

GÖZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

SOĞUK KOMPRES

Soğuk kompres göz ağrısına iyi geldiği gibi ağrıdan dolayı oluşan şişlik ve kızarıklığı da geçirecektir. Soğuk kompres uygularken dikkatli olmak da fayda olacaktır. Direk olarak çok soğuk bir cismi göz etrafsınız da gezdirmek yerine ince bir bez veya tülbende sarıp uygulamanız daha sağlıklı olacaktır. Soğuk kompres için soğuk suyun içerisine ince bir bez batırın ve ıslak bezi göz etrafınızda masaj yaparak gezdirin. Bu işlemi günde iki kere yapmanız göz ağrınıza iyi gelecektir.

Bir çay bardağı hazırlanmış papatya çayını buzdolabına kaldırın ve soğutun. Soğumuş olan çayın içerisine pamuk batırın ve göz etrafınızı ıslatılmış olan pamuk ile silin. Göz ağrınızın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayacaktır ve günde en fazla üç kere uygulanmasında hiçbir sakınca yoktur.

SALATALIK

Salatalığın içerisinde yer alan mineral ve vitaminler genel sağlık için olduğu kadar cilt için de çok faydalıdır. Tahriş ve şişlik gibi sorunlara iyi gelen salatalık göz kaşıntısını da oldukça fayda sağlamaktadır.

Salatalığı göz ağrısı veya kaşıntısı için kullanmak istiyorsanız salatalığın kabuklarını soyun ve yuvarlak şekillerde dilimleyin. Dilimlediğiniz salatalıklardan iki tanesini gözlerinin üzerine yerleştirin ve 15 dakika kadar bu şekilde bekletin. Sürenin ardından salatalığın suyunu bir pamuğa batırıp göz çevrenizi silin. Bu işlemi günde iki kere sabah ve akşam uygulayabilirsiniz. Ancak çok ağrı oluyor ise günde 4 kere uygulamanızda herhangi bir sakınca yoktur.

PATATES

Pişmemiş olan patatesin cilt sıkılaştırıcı özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra gözler de bulunan kaşıntı ve iltihap sorununun giderilmesinde de son derece etkilidir.

Çiğ olan patatesi iyi bir şekilde yıkadıktan sonra dilimleyin ve buzdolabına kaldırın. Patatesin kararma özelliği olduğu için dilimledikten sonra suyun içerisine alıp dolapta bu şekilde bekletin. Soğumuş olan patateslerden iki dilim alın ve gözlerinizin üzerine yerleştirin. 15 dakika bekletip sürenin ardından patatesleri göz çevrenizden alın. Bu işlemi günde 2 kere bir hafta boyunca yapmanız göz ağrınıza iyi geleceği gibi göz çevrenizin yenilenmesinde de fayda sağlayacaktır.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay son derece faydalı olan çay çeşitleri arasında ilk sıralarda yer alır. Göz de bulunan iltihap ve kaşıntıların iyileşme sürecini hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Aynı zaman da eğer gözde olası bir mikrop sorunu varsa geçirecektir.

Yeşil çayı göz ağrısı için uygulamak isterseniz bir fincan yeşil çay kaynatın. Soğuması için dolaba kaldırın ve soğuduktan sonra pamuğu yeşil çay ile ıslatıp göz bölgenize masaj yaparak uygulayın. Haftada 4 gün, günde iki kere uygulamanız gerekecektir.

GÖZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Göz ağrısının en yaygın tedavileri şunlardır,

Antibiyotikler

Antihistaminikler

Göz damlaları

Kortikosteroidler

Evde bakım

Gözlük

Sıcak kompres

Göz banyosu yapmak

Ağrı kesici ilaçlar

Cerrahi müdahale

GÖRME KAYBINA İYİ GELEN GÖZ SİNİRLERİNİ GÜÇLENDİREN BİTKİLER

Yumurta

Ceviz

Havuç

Kuruyemiş

Balık

Avokado

Baklagiller

Süt

Ispanak

Turp

Biber

Yabanmersini

Brokoli

Çilek

GÖZ KAPAĞI AĞRISI VE İLTİHABI NASIL GEÇER?

Göz kapağınızda iltihap oluştuysa ve göz iltihabına nelerin iyi geleceğini merak ediyorsanız, acilen doktor kontrolüne gitmeniz gereklidir. Hekim tarafından yapılacak tetkik ve kontroller sonucunda teşhis konularak göz kapağınızda meydana gelen iltihaplanmaya ilişkin ilaç tedavisine başlanabilir ve meydana gelebilecek daha tehlikeli rahatsızlıklara karşı tedbir alınmış olacaktır.