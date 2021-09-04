Avokado faydaları ve besin değerleri: Mucize meyve avokadonun faydaları nelerdir?

Avokado sağlığa oldukça faydalı bir meyve… Üstelik diyet yapanların da en iyi dostu! California Halk Sağlığı Departmanına (CDPH) göre, Orta Amerika avokado ağacı yaklaşık 7.000 yıl önce Güney Meksika ve Kolombiya'da ortaya çıktı. 16. yüzyılda Aztekler ve İnkalar, avokadoyu İspanya'ya gelenler ile paylaştı ve ardından onlara aguacate adını verdiler. Peki, bu kadar eski bir tarihi olan avokadonun faydaları nelerdir ve hangi hastalığa iyi gelir? İşte, avokado besin değer, kalorisi ve faydaları hakkında bilgiler…

AVOKADONUN İÇİNDE NE VAR? TEMEL BESİN DEĞERLERİ

ABD Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne (NCBI) göre, bunlar bir avokadonun yaklaşık yarısı veya 68 gram (g) için beslenme gerçekleridir:

Kalori 114

Diyet lifi 6 g

Toplam şeker 0,2 g

Potasyum 345 miligram (mg)

Sodyum 5.5 mg

Magnezyum 19,5 mg

A vitamini 43 mikrogram (μg)

E vitamini 1.3 mg

K vitamini 14 μg

B-6 Vitamini 0.2 mg

Tekli doymamış yağ asitleri 6,7 g

USDA veri tabanında ortak kullanıma göre sebze olarak sınıflandırılmasına rağmen avokado, etli posası ve iri tohumları sayesinde botanik kriterlere uyduğu için bir meyve olarak kabul edilir. Daha spesifik olarak, avokado, Lauracaea ailesindeki Persea cinsine ait bir meyvedir. Bu, ağaç ve çiçekli bitki türünü ifade eder.

Avokado bir zamanlar kraliyet sofraları için ayrılmış lüks bir yemekti, ancak şimdi avokado dünyanın her yerinde hayatın her kesiminden insanlar tarafından beğeniliyor.

AVOKADONUN FAYDALARI

Avokado kalbe yararlıdır. İçerisindeki beta-sitosterol sayesinde kolestrolün belli bir seviyede kalmasını sağlar. Günlük olarak tüketildiğinde damar sertliği korunur.

Hamilelik sırasındaki sabah bulantılarını önler. Kusma ve bulantıyı azaltan B6 vitamini barındıran avokado, özellikle hamilelik sırasındaki sabah bulantılarını önler.

Kanseri önler. Prostat ve meme kanseri başta olmak üzere, kanser hücrelerinin oluşumuna engeller. Zira, avokado, hücreleri kansere ve serbest radikallerin tehlikeli etkilerine karşı koruyan bir antioksidan olan Glutatyon içerir.

Cilde iyi gelir, yaşlanma karşıtıdır. Hem avokado tüketmek hem de saf yağını cilde uygulamak, cilt hücrelerinin sağlığı ve diri olmasını sağlar. Ayrıca, avokadonun içinde bulunan vitamin ve minerallerin cilt sağlığı açısından oldukça yararlı olduğu birçok araştırmada kanıtlanmıştır.

Böbreklere iyi gelir. İyi bir potasyum kaynağı olan avokado, bu özelliği ile böbrek hastalıklarının önüne geçer ve böbreği korumuş olur. Zira, böbreklerde mineral ve sıvı dengesini korumak önem arz eder.

Kötü nefesi önler. Mide rahatsızlığı ya da çeşitli sebeplerden oluşan kötü nefesi önleyici özelliği vardır. Ağızdaki bakterileri yok eder.

Saç bakımın tercih edilir. Kuru ve yıpranmış saçların tedavisinde avokadodan sıklıkla faydalanılır.

K vitamini deposudur. Tam bir K vitamini deposu olan bu tropikal meyve, K vitamini eksikliğinden kaynaklı hastalıklara iyi gelir.

Görmeyi geliştirir. Avokado, gözlerinizi kataraktlara, yaşla ilgili göz hastalıklarına ve maküler dejenerasyona karşı korumaya yardımcı olan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir. Bu koşullar genellikle gözlerin dokularında biriken serbest radikallerden kaynaklanır.

Artirit tedavisinde yararlanılır. Yapılan bir araştırma, 300 mg avokado ve soya fasulyesi bazlı besin takviyesinin, kalça veya diz osteoartriti olan hastalar için yararlı olabileceğini göstermiştir.

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AVOKADO NASIL YENİR?

Avokado tohumunu çıkarmanın en kolay ve güvenli yolu, avokadoyu dörde bölmektir.

Avokadoyu, meyve kesme tahtası üzerinde düz olacak şekilde tohumun etrafına yarı uzunlukta dikkatlice kesin.

Avokadoyu döndürün ve tohumun etrafında uzunlamasına kesin, avokado parçaları oluşturun

Avokadoyu kivi veya elma (veya her ikisi) içeren bir kağıt torbaya koyarak avokado olgunlaşma sürecini hızlandırabilirsiniz. Elma, kivi ve avokadonun hepsi etilen üretir. Etilen, olgunlaşma sürecini tetikleyen doğal bir bitki hormonudur ve ticari olarak muz, avokado ve diğer meyvelerin olgunlaşmasına yardımcı olmak için kullanılır. Daha Fazla Avokado Olgunlaştırma Yardımı

AVOKADO HAKKINDA EKSTRA BİLGİLER

Avokado, armut benzeri şekli ve yeşil kabuğundan dolayı Timsah Armutu olarak da adlandırılır.

Avokado, İspanyolca aguacate kelimesinin bir türevidir ve bu da Aztek kelimesi ahuacatl'dan gelir.

ABD'de tüketilen avokadoların çoğu ithal edilmektedir. Kaliforniya, ABD'de yetiştirilen en büyük avokado üreticisidir.

Kaliforniya'da yaklaşık 50.000 dönümlük arazide çiftçilik yapan 3.000'den fazla avokado yetiştiricisi var.

Tek bir California Avokado ağacı, yılda ortalama 60 pound veya 150 meyve üretebilir.

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