Kireçlenmeye ne iyi gelir? Kireçlenme nedenleri ve belirtileri nelerdir? İşte evde doğal bitkisel tedavisi

Kireçlenme; yaşın ilerlemesi, fazla kilolar, eklem yaralanmaları, eklemlerin çok sık kullanımı, zayıf kaslar ve genetik olarak yaygınlık gibi nedenlerden dolayı görülmektedir. Eklemlerde bulunan eklem sıvısının azalması ve kıkırdak dokusunun zedelenmesi sonucu ortaya çıkan kireçlenme pek çok tıbbi ve bitkisel yöntemler neticesinde hafifletilebilmektedir. İşte, kireçleme ve kireçlenme tedavisine dair tüm merak edilenler…

KİREÇLENMEYE NE İYİ GELİR?

Kireçlenme tıbbi ilaçlar kullanarak engellenebileceği gibi doğal bitkisel yollarla da etkisini azaltmak mümkündür. Özellikle çınar yaprağı kireçlenme probleminden kaynaklanan pek çok şikayete iyi gelmektedir. Ayrıca sık sirke tüketimi ve protein desteğini arttıracak gıdalar tüketmek de kemik dokusunun güçlenmesine yardımcı olur ve bu sebeple kireçlenmenin önüne geçilmiş olunur.

KİREÇLENME NEDEN OLUR?

Özellikle yaşı geçenlerde sıklıkla görülebilen kireçlenme, kemik dokusunun zamanla yıpranması ve aşınması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Özellikle 40 yaş ve üstü bireylerde görülen bu rahatsızlık pek çok farklı sebepten ortaya çıkabilmektedir. Eklem iltihabı olarak da tanımlanan kireçlenme bilek ve parmak kemiklerinde daha fazla görülebilmektedir. Yaşlanmayla birlikte değişen kıkırdak yapısının sonucunda ortaya çıkan kireçlenme oluşumunu fazla kilo ve obezite de tetiklemektedir. Kazalar, spordan kaynaklanan eklem travmaları da kireçlenmeye sebep olmaktadır. Kalıtımsal yollarla da ortaya çıkabilen kireçlenme kadınlarda daha fazla görülmektedir. Ayrıca, oturarak ya da ayakta ağır çalışma koşulları, tiroid rahatsızlıkları, doktor kontrolü dışında kullanılan kemik ve kalsiyum ilaçları da kireçlenmeyi tetikleyen nedenlerdendir.

KİREÇLENME TEDAVİSİ

Kireçlenmenin tamamen ortadan kaldırılmasına dair bir kesin bir tedavi yöntemi yoktur ancak belirtilerini aza indirebilmek için bazı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bazı tıbbi ilaçlar ve fizik tedavi kireçlenmeyi azaltmak için yapılan tedavi yöntemlerindendir. Bunun dışında farklı tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Fazla kiloları vermek, yeterli düzeyde egzersizleri yapma, eklem hareketliliğini arttırma ve ağrı, şişkinlik gibi belirtileri yönetmek de kireçlenme için uygulanan tedavi yöntemlerindendir.

KİREÇLENME BELİRTİLERİ

Kireçlenmenin birden fazla belirtisi olabilmektedir. En sık karşılaşılan belirtilerin başında eklemlerde görülen sık ağrılardır. Genellikle kireçlenme belirtilerinde eklemlerde hareket kısıtlığı ve sertlik, eklemler büküldüğünde çıtırtı şeklinde çıkan sesler, eklem etrafında şişkinlik, spor ya da gün içinde yapılan hareketler sonucu oluşan yoğun ağrılar görülmektedir. Ayrıca diz kapaklarında gıcırdama, parmaklarda şişme ve kızarma, ayak baş parmağında şişme ve ağrı kasık ve kalça bölgesinde görülen ağrılarda kireçlenme belirtilerindendir.

DİZDE KİREÇLENME BELİRTİLERİ

Diz kireçlenmesinin en önemli belirtileri yaşlanma ve fazla kilolardır. Yaşa bağlı olarak kıkırdaklar yıpranır, kiloluyken de dize binen yükler daha fazla arttığı için eklem kıkırdaklarının hızlı yıpranmasına neden olur. Bunun dışında dize darbe almak, dizlerde enfeksiyon oluşumu ve romatizmal ağrılar da diz kireçlemesini tetiklemektedir. Dizde kireçlenme belirtileri; dizlerde görülen yoğun ağrılar, yürürken ve merdivenleri kullanırken görülen hareket kısıtlılığı, özellikle dizin ön bazen de arka kısmında görülen şişlik vb. şekilde kendini göstermektedir.

SIRTTA KİREÇLENME BELİRTİLERİ

Sırttaki kireçlenmede boyun, sırt veya bel ağrıları görülür. Hareketlerde zorluk yaşanır ve bacağa doğru yayılan bir ağrı olur. Sırttaki kireçlenme belirtileri zaman zaman boyun ve bel fıtığı belirtileri ile de karıştırılabilmektedir.

BOYUNDA KİREÇLENME BELİRTİLERİ

Kireçlenme boyun bölgesinde olduğu zaman baş ve boyun ağrısı, boyunda yaşanan tutukluk, kollara doğru yayılan bir ağrı, kolda güçsüzlük, yanma, batma, bazen hissizlik, ellerde zayıflık ve buna bağlı olarak uyuşma ve becerilerde azalma, karıncalanma, kulaklarda çınlama, baş dönmesi ve bulanık görme gibi belirtilerle karşılaşılmaktadır.

EL PARMAKLARINDA KİREÇLENME BİTKİSEL TEDAVİSİ