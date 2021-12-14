Ünlü doktor Prof. Dr. Mehmet Söyler, kalp krizinden hayatını kaybetti

Prof. Dr. Mehmet Söyler, geçtiğimiz aylarda açılışını yaptığı Bakü'deki hastanesinde ekibiyle birlikte idi. Sabaha karşı 05:00 sıralarında kalp krizi geçiren Söyler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Söyler Ekim 2019 tarihinden pandemiye kadar aHaber'de Sağlık Saati programını sunuyordu.

Göz Sağlığı Uzmanı olarak pek çok zor ameliyata imza atmış olan Söyler, 1967 yılında İzmir'de doğdu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1991 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı aldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ihtisasını yapan Söyler göz hastalıkları uzmanı oldu. Başarılı bir hekim ve işadamıydı.