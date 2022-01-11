Yakut Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Yakut Taşı Ne İşe Yarar?

Değerli taşların efendisi yakutun faydaları arasında genel olarak insanı ruhsal ve medikal anlamda iyi tutmak ve dışarıdan gelecek kötülüklere karşı korumak vardır. Adeta insan üzerinde güvenlik duvarı oluşturan yakutun özgüveni arttırdığı ve kişiyi bencil olmaktan uzaklaştırarak kolektif bir bilinç oluşturduğu bilinmektedir.

Yakut Taşı Faydaları Nelerdir?

Oldukça güzel bir görünüme sahip yakut taşının faydaları da en az görüntüsü kadar güzel ve göz alıcıdır. İnsan bedenine ruhsal ve medikal anlamda olumlu etkisi olan yakut taşının olumsuz ve negatif enerji karşısındaki gücü yadsınamaz derecede fazladır. İnsan vücudunda oluşan kötü enerjiyi dışarıya çıkardığı gibi dışarıdan gelecek olan kötü enerjiye karşı da adeta bir güvenlik duvarı oluşturur. Bununla birlikte yakut taşının faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

Negatif enerjiyi insan vücudundan atarak, dışarıdan gelen kötü enerjiye karşı güvenlik duvarı oluşturur.

Zorlukları kolayca aşma gücü verir.

Yorgunluğu ortadan kaldırarak kişiye güç verir.

Yaşlanmanın önüne geçer.

Dikkat dağınıklığını engeller. Olaylara ve konulara dikkatli yaklaşmanızı sağlar.

Tansiyonu dengeler. Özellikle düşük tansiyona karşı etkilidir.

Vücuttaki kanı yeniler ve dolaşımı hızlandırır. Bu sebeple kan taşı olarak da bilinmektedir.

Damarlardaki olumsuz durumların önüne geçer.

Anemi tedavisinde sıkça kullanılan bir taştır. Kanda oluşabilecek hastalıkların önüne geçer.

Kas ağrısı çeken kişilere olumlu yönde etkide bulunur.

Cinsel rahatsızlıkların önüne geçer. Bu hastalıklarda kullanılır.

Böbrek rahatsızlıklarına karşı olumlu yönde etki yapar.

İshal ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Bu rahatsızlarda oldukça etkilidir.

Kalpte oluşacak rahatsızlıkların önüne geçer.

Kişiyi ruhsal anlamda doygunluğa ulaştırır. Manevi gücü arttırır.

Göz hastalıklarında olumlu etki yapar. İnsanın göz rahatsızlığını giderir.

Kötü ve olumsuz düşünceden kişiyi korur.

Kişinin kemikleri üzerinde olumlu etki yaparak onları sağlam tutar.

Hamilelik sırasında ebeveyn ve çocuk üzerinde olumlu etki yaparak onları korur.

Sosyalleşme üzerinde oldukça olumlu etki yaratır.

Kişide liderlik özelliğini ön plana çıkartır.

Kolektif bir bilinç oluşturarak bencilliği ortadan kaldırır.

Hisleri kuvvetlendirir.

Karanlıktan korkma ve onun tetiklediği ruhsal rahatsızlıklara karşı oldukça etkilidir. Bunları olumlu yönde etkiler.

Oldukça hareketli olan çocuklar üzerinde onları sakinleştirici özelliği vardır.

Kalp rahatsızlıklarına özellikle kolesterole karşı oldukça etkilidir.

Kişinin kendisine karşı zarar vermesinin önüne geçer.

Kanda oluşan alkol ve kafeini temizler.

Bulaşıcı hastalıklara karşı olumlu yönde etki yaparak onların bulaş oranını azaltır.

Zararlı güneş ışınlarından korur.

Yakut Taşı Özellikleri Nelerdir?

Kırmızı ve bordo rengine yakın bir renge sahip olan yakut taşı herkesi kendisine hayran bırakabilmektedir. Elmastan sonra sertlik açısından ikinci sırada yerini alan yakut taşı, doğada nadir bulunan bir kristaldir. Çevreye saçtığı ışık ile kendisine hayran bırakan yakut taşı en pahalı ikinci taş olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişten günümüze birçok uygarlık ve medeniyet için değerini hep koruyan yakut taşı birçok uygarlık içerisinde de kendisinden "Değerli Taşların Efendisi" olarak bahsedilmesine sebep olmuştur. Yakut taşı sertliğinden kaynaklı değerli takı ve süs eşyalarında kullanılmıştır.

Yakut Taşı Ne İşe Yarar?

Geçmişten günümüze değerli taşlar listesinin başlarında yer tutarak ve "Değerli Taşların Efendisi" olarak bilinerek gelen yakut taşının faydaları saymakla bitmiyor. Nitekim ruhsal olarak kişiyi pozitif tutan bu taş dışarıdan gelen negatif enerjileri de engellemeyi kendisine adeta bir görev bilmiştir. Bununla birlikte kişinin kalp gibi hayati organları üzerinde de olumlu etki yapan yakut kişinin korkularını da yenmesini sağlayan bir yönünü kendi bünyesinde barındırmaktadır.

Nitekim toplum içerisinde karabasan olarak adlandırılan uyku felci durumunu da engelleyen bir yönü bulunmaktadır. Kişiyi bencillikten uzaklaştıran aynı zamanda liderlik özelliğini güçlendiren bu taş aynı zamanda göz hastalıklarına karşı da olumlu etki yaratmaktadır.

Yakut Taşı Anlamı Nedir?

Korund (korundum) grubuna bağlı olan yakut taşı kalp ve kök çakraları ile özdeşleştirilmektedir. Bununla birlikte yakut taşı yengeç, akrep, yay, koç, oğlak, aslan ve boğa burçları ile ilişkilidir. Tarihte büyük güç gösterileri sırasında karşımıza çıkan yakut taşı, "Değerli Taşların Efendisi" olarak tanımlanmıştır.

Gerçek Yakut Taşı Nasıl Anlaşılır?

Herhangi bir doğal taş nasıl ki imitasyondan bahsedebiliyorsak aynı şey yakut için de geçerlidir. Günümüzde bu taşın oldukça fazla imitasyonu yapılmakta ve genellikle süs eşyası olarak satılmaktadır. Yakut taşının imitasyonu gerçeğine oldukça yakın olduğundan onu ayırt etmek oldukça zordur. Ancak biraz dikkat edecek olursak imitasyon ile orijinal arasındaki farkı hemen bulabiliriz.

Doğal veya orijinal yakut taşlarında kabarcık ve delik asla bulunmaz. Ancak imitasyon haldeki yakut taşları içlerinde kabarcık ve delik barındırır. Bu sebeple bu durumla karşılaştığımızda elimizdeki taşın suni yani imitasyon olduğunu anlayabilmekteyiz. Ancak her ne kadar bu durum bir belirgin özellik olarak karşımıza çıksa da üzerinde oldukça fazla çalışılmış yakut taşlarında gerçeğine fazlasıyla yakın bir biçime kavuşturulduğu da görülmektedir. Bu sebeple eğer elimizdeki taşın orijinal olduğunu anlayamayacak birikime sahip değilsek, güvenilir mağazalardan alışveriş yapılmasını önermekteyiz.

Yakut Taşı Nasıl Temizlenir?

Her doğal taş gibi yakut taşı da temizlendikçe etkisini arttıran bir hal almaktadır. Bu sebeple edindiğimiz yakut taşlarını belli aralıklarla temizlemek onun etkisini arttırmaktadır. Yakut taşını temizlemenin birden fazla yolu vardır. Bunlar;