Kayısı Çekirdeği Yağı Faydaları: Kayısı Yağı Ne İşe Yarar?

Kayısı çekirdeği yağı son zamanlarda kozmetik sektöründe çok fazla kullanılmaya başlandı. Cilt bakım ürünlerinden saç ürünlerine kadar geniş ölçüde kullanılan kayısı yağının faydaları oldukça fazladır. Aromaterapi alanında da kullanılan bu yağ her geçen gün biraz daha popülaritesini artırıyor. Kayısı yağının yüze faydaları ile ilgili olarak tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Kayısı Çekirdeği Yağı Faydaları Nelerdir?

Çeşitli alanlarda kullanılan kayısı çekirdeği yağı, saç ve cilt bakımında sıklıkla kullanılır. Bunun yanında masaj sektöründe de çok tercih edilen yağ türlerinden biridir. Kayısı çekirdeği yağının faydaları arasında şunlardan bahsedilebilir:

Kalp krizine karşı oldukça faydalıdır.

Kozmetik alanında birçok ürünün içeriğinde yer alır.

A ve E vitaminleri bakımından son derece zengindir.

Saç ve cilt üzerinde olumlu birçok etkisi vardır.

Topuk ve ayak tabanlarının pürüzsüz olmasına yardımcı olur.

Yara ve yanıklarda cildinizin hızla toparlanmasına yardımcı olur.

Hamilelik dönemlerinde meme ucu sağlığı açısından iyi etkileri vardır.

Kayısı yağının saça faydaları da oldukça fazladır. Daha canlı ve parlak saçlara kavuşmak isteyen herkes rahatlıkla kullanabilir.

Kayısı Yağı Ne İşe Yarar?

Kayısı yağı saç ve cilt sorunlarının giderilmesinde kullanılır. Bu yağın en önemli özelliği cildin nem dengesini korumasıdır. Bunun yanında yaraları iyileştirmeye yarar. El ve ayak sağlığına oldukça iyi gelir. Bunlara ek olarak saçı besleyen bir yapısı bulunur. Saç maskeleri hazırlanırken içerisine eklenen kayısı çekirdeği yağı saçlarınızın daha parlak görünmesine yardımcı olur. Kullanımı son derece basit olduğundan günümüzde birçok kişi rahatlıkla kullanabilir.

Kayısı Yağı Cilde Faydaları Nelerdir?

Cildiniz birtakım deformasyonlara maruz kalmışsa kayısı çekirdeği yağını kullanabilirsiniz. Bu yağın cilt üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde sıralamak mümkün olabilir:

Cildin nem dengesini korur ve kurumasını engeller.

Kırışıklıkları önleyerek yaşlanmayı geciktirir.

Kaç ve kirpiklerin uzamasına yardımcı olur.

Göz altı morluklarını giderir.

El ve ayakların daha sağlıklı olmasını sağlar.

Vücutta oluşan sivilce yaralarının hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Bu faydaları yanında saç bakımında da çok fazla kullanılır. Ancak kullanım konusunda belirli kriterlere dikkat edilmesi gerekir.

Kayısı Yağı Nasıl Kullanılır?

Kayısı çekirdeği yağını eğer saçınız için kullanacaksanız hazırladığınız saç maskesinin içerisine ekleyebilirsiniz. Yaralar üzerinde kullanmayı düşünüyorsanız pamuk yardımı ile yaranın üzerine uygulayabilirsiniz. Bu yağı kendiniz evde de yapabilirsiniz. Bir litre zeytinyağı, bir su bardağı kayısı çekirdeği, bir su bardağı kayısı ile kendi yağınızı kolayca hazırlayabilirsiniz.

Zeytinyağını bir kavanoza alın. İçerisine çekirdeği çıkarılan kayısıları ekleyin. Daha sonra kayısı çekirdeklerini ezin ve karışıma ekleyin. Blender yardımı ile karışımı ezmeye başlayın. İşlemi tamamladıktan sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve 15 gün boyunca günde bir saat olmak üzere güneş altında bekletin. 15 gün sonra ise süzgeçten geçirerek yağınızı kullanıma hazır bir hale getirin.