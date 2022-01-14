Ballı Zencefilin Faydaları Nelerdir? Ballı Zencefil Nasıl Yapılır?

Türk mutfağında balın ve zencefilin kullanım yelpazesi geniştir. Ülkemizde zencefil Osmanlı zamanlarından beri hem toz hem de taze haliyle birçok yiyecek ve içecekte lezzet desteği niteliğinde yer almıştır.

Ballı Zencefilin Faydaları Nelerdir?

Birçok bilimsel araştırma ve tezlere konu olan ballı zencefilin faydaları olumlu yönde etkin rol oynuyor. Biz de sizler için ballı zencefilin hangi hastalıklara iyi geldiğini derledik;

Göğüs ve boğaz ağrıları için ilaç niteliğindedir.

Ballı zencefil grip, nezle gibi hastalıklara iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler, mideyi yumuşatır, hazımsızlığa iyi gelir.

Mide bulantıları, mide ağrılarına bire birdir.

Enerji ve dinçlik kazandırır. Halsizliğe karşı iyi gelir.

Boğaz ağrılarını hafifleterek ses kısıklığı problemini ortadan kaldırır.

Kan şekerini düzenler.

Mikrop ve enfeksiyonlara karşı savaş açarak toksinlerin vücuttan uzaklaşmasına yardımcı olur.

Sakinleştirici özelliği sayesinde rahat bir uyku düzeni sağlar.

Ara öğünlerde kullanıldığında tok tutarak kilo vermeye yardım eder.

Kadınlarda regl düzensizliğine karşı iyi gelir ve regl ağrılarını en aza indirger.

Vücuttaki ısı dengesini sağlayarak üşümeyi engeller.

Emziren anneler için süt miktarını arttırır.

Sadece hastayken değil düzenli kullanımda hayat kalitesini yüksek seviyelere çıkarır.

Ballı zencefil özellikle grip gibi hastalıklar yaşandığında tüketilen bir çaydır. Ballı zencefil öksürüğe iyi gelir mi? Sorusuna ballı zencefili içen herkes evet yanıtını verebilir. Ballı zencefilin en yaygın kullanım alanı kuru öksürüğü gidermesi içindir.

Ballı Zencefil Nasıl Yapılır?

Ballı zencefili birkaç farklı şekilde tüketebilirsiniz. Ballı zencefil nasıl kullanılır? Gelin tariflere birlikte bakalım. En sıklıkla tüketim biçimi ballı zencefil çayıdır. Çeyrek taze zencefil bir bardak suda kaynatıldıktan sonra bir süre ılımaya bırakılır. Su ılındıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı bal ilave edilip iyice karıştırılır. Bu çay hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, balın çok kaynar suya ilave edilmemesidir. Bunun sebebi ise bal yüksek sıcaklığa maruz kaldığında içeriğinde yer alan yararlı enzimlerin yok olmasıdır.

Dilerseniz ballı zencefil çayının içerisine birkaç damla limon sıkarak farklı bir aroma da katabilirsiniz. Bu şifalı çayı daha farklı biçimde deneyimlemek isterseniz ballı sütlü zencefil çayı hazırlayabilirsiniz. Bu çayı aynı su ile olduğu gibi su yerine süt kullanarak yapabilirsiniz. Zencefilin toz hali kullanım açısından oldukça kolaylık sağlıyor. Aktarlar ve marketlerde rahatça bulabileceğiniz toz zencefili bir bardak sıcak su veya süte bir çay kaşığı kadar ekleyip karıştırdıktan sonra üzerine bal ekleyerek taze zencefil ile yapımından daha kısa sürede yapabilirsiniz.

Ayrıca bu karışımı yaz aylarında soğuk su ile önceden hazırlayıp bir sürahi içerisinde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca, bir türlü bitmek bilmeyen öksürüğünüz varsa bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı toz zencefili karıştırarak şurup gibi içebilirsiniz. Bu karışım öksürüğün hızlıca kesilmesini ve boğazın rahatlamasını sağlayacaktır.

Son olarak ballı zencefili tüketmeden önce mutlaka öncesinde ya da sonrasında su içmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca, bazı uzmanlara göre ballı zencefilin karın açken yemek ya da içmenin bir fayda sağlamadığı yönündedir. Yine de ballı zencefili her nasıl tüketecekseniz tüketin mutlaka aç olmadığınıza emin olarak tüketmeye önem gösterin.