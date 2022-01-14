Balmumunun Faydaları Nelerdir? Balmumu Maskesi Cilde Nasıl Uygulanır, Lekelere İyi Gelir Mi?

Bu da balmumunu pişik ve diğer bakteriyel cilt hastalıkları için potansiyel tedavi haline getirdiği bilinmektedir. Balmumu faydalarını ve kullanım alanlarını yazımızda inceleyelim.

Balmumu Nedir?

Balmumu, arıların peteklerini yapmak için karın halkalarında bulunan balmumu bezlerinden salgıladıkları yumuşak veya daha koyu renkli maddedir. Genellikle balmumu denince akla arının hazırladığı petekteki mum gelir. Bununla birlikte sanayide hazırlanan maddeye de balmumu denir. Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir.

Arının karın bölgesini oluşturan segmentlerde sağlı sollu bir çift salgı bezi, balmumu aynası işçi arıların balmumu yapma döneminde kalınlaşarak mum salgılama yeteneğini kazanmaktadırlar. Sıvı olarak aynalar üzerine salgılanan mumlar, mum ceplerinde katılaşarak küçük pulcuklar halini alır. Arılar birbirlerine tutunarak özel hareketlerle balmumu sızdırırlar.

Balmumunu elde etmek için önce petekler baldan arındılır. Sonra kaynar suya atılır ve yüzeyde toplanan balmumu alınır. Eritildiğinde sıcaklığından dolayı su yüzeyinde toplanır. Balmumunun içine tebeşir, iç yağı ve kola gibi maddeler konulunca bunları tespit etmek çok zordur.

Balmumu Nerelerde Kullanılır?

Sarı balmumu parke cilalamasında, heykel, bazı boya ve mum yapımında kullanılır. Saflaştırılmış beyaz balmumu ise ilaç sanayisinde krem yapımında kullanılır. Mum yapma sanayinde de ciddi miktarlarda kullanılmaktadır.

Balmumu Faydaları Nelerdir?

Balmumu cilt maskeleri olarak kullanıldığında cilde su moleküllerini çekerek cildin zamanla nemli kalmasına yardımcı olduğu gözlenmiştir. Güzel kokusu dolayısı ile de maske olarak çekici olmaktadır. Hoş kokusu sebebiyle de sabun ve parfümlerin de favori ham maddelerinden biridir.

A vitamini yönünden zengindir. Dermatit, egzama veya cilt rahatsızlığına bağlı herhangi bir kaşıntı ile karşı karşıya iseniz balmumu yardımınıza koşuyor. Kuru cilt kaşıntılarına çok iyi gelmektedir. Balmumu antialerjik olduğu için hassas ciltler için bile doğal bir etken maddedir. Dudak kuruluğuna iyi gelmektedir.

Ev yapımı deodorant tarifi;

2 yemek kaşığı Shea yağı

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı balmumu

3 yemek kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı ararot otu

10 damla lavanta esansiyel yağı

Yapılışı;

İki yemek kaşığı shea yağı, üç yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve iki yemek kaşığı balmumunu ısıya dayanıklı bir kaseye alın.

Bir tencerenin içerisine su doldurup kaseyi tencereye alın.

Suyu iyice kaynatarak malzemeleri eritin.

Kalan malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın.

Doğal ev yapımı deodorantı buzdolabında saklayarak gerektikçe kullanabilirsiniz.

Balmumu Cilt Lekelerine İyi Gelir Mi?

Balmumunun faydalarından yazımızda bahsettik. Balmumu cilt lekeleri için ve cilt sağlığı içinde doğal ve sağlıklı bir çözüm olarak karşımıza çıkmakta. Balmumunu evde hazırlayacağımız özel karışımlar ile cilt kırışıklıklarına ve kaz ayaklarına mucizevi çözümler üretebilirsiniz. İşte evde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kırışıklık karşıtı balmumu kremi;

Ev Yapımı Balmumu Kremi Tarifi;

2 yemek kaşığı balmumu

1 yemek kaşığı Hindistan yağı

1 ampul E vitamini (eczanelerden temin edebilirsiniz)

1 çay kaşığı kuşburnu yağı

1 çay kaşığı zeytinyağı

3 damla mucizevi yağ (isteğe bağlı)

Yapılışı;