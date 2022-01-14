Ceviz Yaprağının Faydaları Nelerdir? Ceviz Yaprağı Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Ceviz ağacı mayıs ayında çiçeklenir ve haziran ayı geldiğinde de yaprakları toplanabilecek büyüklüğe erişir. Henüz taze olan yaprakları farklı şekillerde değerlendirmeniz mümkündür. Tek tüysü olan bu yapraklar toplandıktan sonra serin ve gölgeli yerlerde kurutulurlar. Sonrasında ise kıyılarak hava almayacak ortamlarda saklanırlar. Ceviz yapraklarının faydaları hakkında merak ettiklerinizi yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Ceviz Yaprağı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Dalından toplanan ceviz yaprakları uygun koşullarda kurutulduktan sonra hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Genelde çay olarak tüketilen ceviz yaprakları en çok şu hastalıkların tedavisinde kullanılırlar:

Kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur.

Boğaz hastalıklarının tedavisinde yardımcıdır.

Kabızlık için iyi bir alternatif olabilir.

Kan şekerini düşürmede kullanılır.

Gut (Damla) hastalığının tedavisinde kullanılabilir.

C vitamini eksikliğine iyi gelir.

Bu hastalıkların yanında bağırsaklarda bulunan kurtların dökülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda tonik etkisi bulunan ceviz yaprakları akan kanın durdurulmasını sağlar.

Ceviz Yaprağı Ne İşe Yarar?

Ceviz yaprağı cilde faydaları ile bilinir. Ergenlik döneminde oluşan sivilcelerin giderilmesinde kullanılan yapraklar aynı zamanda diş eti ve gırtlak rahatsızlıklarına da iyi gelir. Bunların yanında ceviz yaprağının saça faydaları da fazladır. Düzenli olarak ceviz yapraklarının kaynatıldığı su ile saçları yıkamak daha sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Bunun yanında saç köklerini güçlendirerek kırılmaları ve dökülmeleri önler. Ceviz yapraklarının kullanılarak yapıldığı saç bakım maskeleri sayesinde saçlarınız çok daha canlı görünüm kazanır.

Ceviz Yaprağı Faydaları Nelerdir?

Ceviz yaprağı doğal ve son derece faydalı yapraklardır. Bu yaprakları kaynatarak ya da çay şeklinde tüketmek mümkündür. Bunun yanında krem haline getirilerek de kullanılabilir. Ceviz yaprağı neye iyi gelir sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir:

Çocukların iştahsızlık sorununa iyi gelir.

Ayak kokusunun giderilmesine yardımcı olur.

Terlemeyi önler.

Saç dökülmesine iyi gelir.

Sivilce ve leke izlerinde etkilidir.

Ceviz yaprağını çay olarak tüketmek isterseniz bir su bardağı su ile kaynatın ve 5 dakika demlendirin. Sonrasında süzerek bir ya da 2 bardak içebilirsiniz.