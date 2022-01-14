Kristal Kuvars Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Kristal Kuvars Taşı Ne İşe Yarar?

Kristal kuvars taşı, oldukça elit bir görünüme sahiptir. İçerisine dahil edildiği takılar ve süs taşları da onun bu elit görüntüsünden nasibini alır ve harika bir görünüme kavuşurlar. Kristal kuvars taşları, adından da anlaşılabileceği gibi kuvars taşı sınıfının bir üyesidir. Oldukça değerli olan ve faydalarını uzun bir liste halinde saymamız gereken kristal kuvars taşını sizler için bu içeriğimizde detaylıca ele aldık. İyi okumalar.

Kristal Kuvars Taşı Faydaları Nelerdir?

Kristal kuvars taşı, çoğu kişinin bildiği gibi çok fazla faydalı özelliğe sahiptir. Peki, kristal kuvars taşı ne işe yarar?

Duyguları dengeleyerek beyin fonksiyonlarını uyarır.

Güç ve enerji kaybına karşı kişiyi dinç tutar.

Cep telefonu ve telsiz gibi cihazlar aracılığıyla aldığımız radyasyonu kendi üzerinde toplar.

Dikkat bozukluğunun önüne geçer.

Konsantrasyonu güçlendirir.

Taş, cilde temas edecek şekilde yani kıyafetin altında olduğu zaman, bu kişiyi diğer insanların negatif enerjisinden korur. Eğer taşı kullanan kişi pozitif enerjili insanların yanındaysa taşı elbisenin üzerinde taşıması tavsiye edilir. Çünkü bunu yaparak taşın üzerine pozitif enerji toplamak mümkündür.

Baş ağrısına iyi gelir. Migren gibi rahatsızlıkları olanların ağrısını azaltır.

Sindirim sistemini ve kan dolaşımını sağlıklı tutar. Eğer bu sistemlerde bir bozukluk meydana gelirse, bunu iyileştirmede faydalı rol oynar.

Gözler için iyidir. Göz rahatsızlıklarından kurtulma konusunda kişiye yardım eder.

Kristal Kuvars Taşı Özellikleri Nelerdir?

Çok ama çok eski zamanlardan bu zamanlara kadar sihir alanlarında ve tedavi alanlarında kullanılan kuvars kristali taşı, oksijen ile silikonun birleşiminden oluşur. Modern zamanda yani günümüzde de tedavi eden değerli taşlar arasında zirveyi paylaşan taşlardan biridir. Esas olarak kristal kuvars terimi, yalnızca tek bir tane taşı değil, çok büyük genişlikteki bir taş sınıfını tanımlamaktadır. Bu sınıfın üyelerinin azıları kendi bağımsız isimleriyle anılır ve bilinir. Bunlar Ametist, Kan Taşı, Sitrin ve Krizoprazdır. Bu taşlar da özünde kristal kuvars taşıdır. Fakat ayrılmalarının, bağımsız anılmalarının kendine has nedenleri vardır.

Kristal kuvars taşı, endüstriyel alanda, elektronik ayrıştırıcısı ve ileticisi olarak da kullanılmaktadır. Aynı zamanda kristal kuvars taşı, Cam ve elektrik ışıklandırmalarında, saatlerde ve deterjanlarda da kullanılır. Metafiziksel anlamda hakikatin ve gizli gücün sembolü olarak bilinir. Doğanın enerjisini içinden geçirerek iletmektedir. Evrenin sonsuz gücünü temsil ettiğine ve taşı üzerinde bulunduranın bu gücü kavrayabileceğine uzun yıllar boyunca inanılmıştır. Eski zamanlarda yağmurun yağması için edilen dualarla birlikte kuvars kristalleri de kullanılmıştır.

Kristal Kuvars taşı, eşi benzeri bulunmayan helezonik spiralli kristal formu nedeniyle gezegende bulunan en şifacı ve enerji veren taşlardan birisi olarak bilinir ve kabul edilir. Bu taş enerjiyi tutma, boşlatma, düzeltme ve pozitife çevirme işlemlerini yapar. Kuvars taşını elde tutmak ise biyomanyetik alanın ikiye katlanmasını sağlamaktadır.

Aynı zamanda Kristal Kuvars taşı, taşıyanın etrafında oluştan negatif enerjiyi yok ederek var olan pozitif enerjiyi üzerinde toplar, aktif eder ve aynı zamanda biriktirme işlemini yapar. Düşünce formlarını harekete geçiren bir özelliği de mevcuttur.

Kristal Kuvars Taşı Anlamı Nedir?

Kristal kuvars taşı, ismini "quartz" kelimesinden alır. Hem doğanın bir hediyesi olduğu için hem de çok güçlü bir şifa kaynağı olduğu için bu ismi almıştır.

Gerçek Kristal Kuvars Taşı Nasıl Anlaşılır?

Piyasada çok fazla imitasyon kuvars taşı vardır ve bu durum da bu taşı almak isteyen kullanıcıların alacağı taşın orijinal olup olmadığı konusunda şüpheye düşmesini sağlar. Bunun için yapılabilecek en etkili yöntemlerden birisi bir büyüteç aracılığıyla taşın yüzeyini incelemektir. Çünkü taşın yüzeyi incelendiğinde sahte olan kuvars taşlarının yüzeyinde çizik ve pürüz olmadığı fark edilecektir. Fakat biz biliyoruz ki, gerçek kristal kuvars taşlarında her zaman ufak ufak da olsa pürüzler olur. Dokusunda bulunan düzensiz çizgiler bazı zamanlar gözle görülür halde bile olabilir. Fakat çoğunlukla bunu anlamak için bir büyüteçe ihtiyaç duyarız.

Kristal Kuvars Taşı Nasıl Temizlenir?

Kristal kuvars taşı da, tıpkı diğer kristaller gibi çok fazla kullanıldığında etkisini yitirir. Bu gibi durumlarda taşı temizlemek ve arındırmak gerekebilir. Bunun için elimizdeki kristal kuvars taşını toprağın altına gömerek bir gün sonra oradan çıkartmak yeterli olacaktır. Bilindiği üzere negatif enerjiyi absorbe etme konusunda topraktan daha iyi bir araç yoktur.