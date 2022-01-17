Limon Sarımsak Kürü Nasıl Yapılır? Limon Sarımsak Kürü Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Ne İşe Yarar?

Pek çok doktorun tüketilmesini tavsiye ettiği limon sarımsak kürü faydaları bakımından oldukça zengin kürler arasında yer alıyor. Basit bir şekilde evinizde hazırlayabileceğiniz bu kür sayesinde sayısız faydanın da kapılarını aralayabiliyorsunuz.
Limon ve sarımsak ayrı ayrı birbirinden sayısız faydayı bünyelerinde barındırır. Ancak bu ikilinin bir araya geldiğini bir hayal edin? Birleştikleri anda pek çok ciddi rahatsızlığı önlediği bilinen limon sarımsak kürü uzun yıllardır şifa deposu olarak tercih ediliyor. Özellikle de doğal beslenme yöntemlerine dikkat eden ve kimyasallardan uzak durmaya çalışanların gözdesi haline gelen limon sarımsak kürünün ne işe yaradığını hemen listeleyelim.
Limon sarımsak kürü faydaları bakımından doğal yöntemlerle yapılırsa daha etkilidir. Bu nedenle hazır halde satılan kürleri tercih etmemek gerekir. Sağlık uzmanlarının faydalarını anlata anlata bitiremediği böyle doğal kürleri verilen tariflere uyarak yapmalısınız. Limon sarımsak kürünün yapılışını anlatmadan önce bu kürü düşük tansiyon sorunları yaşayan kişilerin kesinlikle tüketmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çizelim. 25 gün boyunca bekletilmesi gereken limon sarımsak kürünün yapılışı için gerekli malzemeler şu şekildedir:
Yapılışı;
Sürekli kontrol edilerek 25 günün sonunda ortaya çıkan doğal limon sarımsak kürü dikkatli kullanılması gereken kürlerdendir. Ciddi rahatsızlıkları bulunan özellikle de düşük tansiyon problemi olan kişilerin kesinlikle kullanmaması gereken bu tarz kürler için mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın. Peki, evde doğal yöntemlerle hazırladığınız bu kür ne kadar sürede bozulur?
Öncelikle ağzı sıkı kapatılan ve buzdolabında saklanan limon sarımsak kürü bozulmadan uzunca bir süre kullanılabilir. Havayla temas ettirmediğiniz sürece herhangi bir bozukluk yaşanmaz. Kahvaltıdan önce aç karnına tüketilmesi önerilen limon sarımsak kürü için uzman doktorlar 25 gün içilmesi yeterlidir uyarısında bulunuyor. Bu süreyi doldurduktan sonra 10 gün kadar kürü içmemelisiniz. Sonra yeniden aynı süreci başlatabilirsiniz.