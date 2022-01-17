Limon Sarımsak Kürü Nasıl Yapılır? Limon Sarımsak Kürü Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Ne İşe Yarar?

Pek çok doktorun tüketilmesini tavsiye ettiği limon sarımsak kürü faydaları bakımından oldukça zengin kürler arasında yer alıyor. Basit bir şekilde evinizde hazırlayabileceğiniz bu kür sayesinde sayısız faydanın da kapılarını aralayabiliyorsunuz.

Limon Sarımsak Kürü Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Limon ve sarımsak ayrı ayrı birbirinden sayısız faydayı bünyelerinde barındırır. Ancak bu ikilinin bir araya geldiğini bir hayal edin? Birleştikleri anda pek çok ciddi rahatsızlığı önlediği bilinen limon sarımsak kürü uzun yıllardır şifa deposu olarak tercih ediliyor. Özellikle de doğal beslenme yöntemlerine dikkat eden ve kimyasallardan uzak durmaya çalışanların gözdesi haline gelen limon sarımsak kürünün ne işe yaradığını hemen listeleyelim.

Damar tıkanmalarını önler ve damarlarda meydana gelen iltihaplanmaların önüne geçer.

Yağ yakımı için olumlu etkileri bulunduğu için formunu korumak isteyenlerin tercihlerindendir.

Bağışıklık sistemini kısa sürelerde güçlendirir.

Şeker oranını dengeleme kullanılır.

Kötü kolesterolün yok edilmesinde etkilidir.

Ödem atma konusunda büyük etkileri vardır.

İdrar söktürücü özelliği ile sık kullanılır.

Strese bağlı olarak ortaya çıkan alerjileri bastırma özelliği vardır.

Felç riskini azaltır.

Romatizma ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Böbrek ve safrada meydana gelebilen taşların yok edilmesinde kullanılır.

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Eklemlerde meydana gelen kireçlenmeleri önler.

Limon Sarımsak Kürü Nasıl Yapılır?

Limon sarımsak kürü faydaları bakımından doğal yöntemlerle yapılırsa daha etkilidir. Bu nedenle hazır halde satılan kürleri tercih etmemek gerekir. Sağlık uzmanlarının faydalarını anlata anlata bitiremediği böyle doğal kürleri verilen tariflere uyarak yapmalısınız. Limon sarımsak kürünün yapılışını anlatmadan önce bu kürü düşük tansiyon sorunları yaşayan kişilerin kesinlikle tüketmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çizelim. 25 gün boyunca bekletilmesi gereken limon sarımsak kürünün yapılışı için gerekli malzemeler şu şekildedir:

40 diş ayrıştırılmış sarımsak,

2 litre taze sıkılmış limon suyu,

Işık geçirmeyecek büyük bir kavanoz.

Yapılışı;

40 diş sarımsak tamamen soyulmalı ve ezilmelidir.

Üzerine taze sıkılan 2 litre limon suyunu ekleyerek kavanoza alın. Limon suyuna kesinlikle ilave ek su atmamalısınız. Eğer ölçeğiniz yoksa ve 2 litreyi ayarlayamamaktan korkuyorsanız 8 su bardağı 2 litreye denk gelecektir, bundan faydalanabilirsiniz.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve ışık almayan ılık bir ortamda 25 gün boyunca bekletin. Bu süre boyunca her gün kavanozu sallayarak oluşuma katkı sağlayın.

Sarımsaklar bir süre sonra limonun içerisinde erimeye başlayacaktır. Bekleme süresi dolduktan sonra her sabah kahvaltıdan 30 dakika önce yarım çay bardağı içilebilir.

Limon Sarımsak Kürü Kaç Gün İçilir?

Sürekli kontrol edilerek 25 günün sonunda ortaya çıkan doğal limon sarımsak kürü dikkatli kullanılması gereken kürlerdendir. Ciddi rahatsızlıkları bulunan özellikle de düşük tansiyon problemi olan kişilerin kesinlikle kullanmaması gereken bu tarz kürler için mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın. Peki, evde doğal yöntemlerle hazırladığınız bu kür ne kadar sürede bozulur?

Öncelikle ağzı sıkı kapatılan ve buzdolabında saklanan limon sarımsak kürü bozulmadan uzunca bir süre kullanılabilir. Havayla temas ettirmediğiniz sürece herhangi bir bozukluk yaşanmaz. Kahvaltıdan önce aç karnına tüketilmesi önerilen limon sarımsak kürü için uzman doktorlar 25 gün içilmesi yeterlidir uyarısında bulunuyor. Bu süreyi doldurduktan sonra 10 gün kadar kürü içmemelisiniz. Sonra yeniden aynı süreci başlatabilirsiniz.