Maden Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir? Maden Suyu Cilt Lekelerine ve Sivilceye İyi Gelir Mi?

Ciltte ferahlama sağladığı düşünülen maden suyu, yer altından çıkarılan mineral bakımından oldukça zengin içeceklerin başında gelir. Çoğu güzellik uzmanının cilt bakımına etki etiğini söylediği maden suyu hakkında merak edilen tüm detayları bir araya topladık. Sizlerde cildine önem verenlerdenseniz maden suyunun cilde faydalarına bir göz atmalısınız.

Maden Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Cilt temizliğine etkileriyle sık sık gündeme gelen maden suyu kalsiyum ve mineral bakımından zengin doğal bir sudur. Genellikle mide rahatlaması için tercih edilen bu doğal mineral deposu aynı zamanda cildin her noktasına da uygulanabiliyor. Her yaştan kadının ilgi gösterdiği maden suyunun cilde faydaları şunlardır:

Cildin gün içerisinde gözeneklerine dolan kir, yağ ve toz gibi etkenlerden arınmasını sağlar.

Rahatlama ve ferahlık hissi verdiği için gün başlangıcında sıklıkla kullanılır.

Zamanla irileşen gözeneklerin sıkılaştırılmasında kullanılır.

Cildin günlük ihtiyaç duyduğu nem oranını sağlar.

Genellikle dudak kenarlarında meydana gelen mimik çizgilerinin azalmasında olumlu etkileri vardır.

Ciltte tahrişe ya da ağdaya bağlı kızarıkların giderilmesinde kullanılır.

Zamanla oluşmaya başlayan kırışıkların gerilemesinde olumlu etkileri vardır.

Cildin daha sağlıklı, pürüzsüz ve temiz görünmesini sağlar.

Hücre yenilenmesine etki ettiği için ölü derilerin ortadan kalmasını sağlar.

Düzenli kullanım sonrasında ciltte istenmeyen sorunların yok olmasını sağlar.

Maden Suyu Cilt Lekelerine İyi Gelir Mi?

Farklı sebeplerle meydana gelen cilt lekeleri zamanında müdahale edilmezse ciltte kalıcı olarak görsel bozukluk yaratan lekelerdir. Güneş, alerji, doğum ya da daha farklı sebeplerle oluşmaya başlayan lekeler için maden suyu kullanımının çok revaçta olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle de cildini çeşitli makyaj malzemeleriyle maskelemek istemeyenlerin tercih ettiği maden suyu ile ne kadar kullanımdan sonra lekeler azalmaya başlar?

Belli dönemlerde cilt dokusunda bozulmalar yaşanabilir. Bu tarz durumlarla karşılaştığınızda çözümü maden suyunda arayabilirsiniz. Keza doğal bir mineral kaynağı olduğu için cilde herhangi bir zararı bulunmayan maden suyu düzenli kullanım sonrasında sonradan oluşan lekelerin yok olmasını sağlayabilir. Her gün kullanılabilen bu maden sularının mutlaka sade olmasına özen göstermelisiniz. Cildinizi tonikleme aşamasında saf maden suyunu yıkama suyu olarak kullanabilirsiniz. Sonrasında musluk suyu ile durulamaya gerek yok. Eğer musluk suyuyla yeniden cildi yıkarsanız saf maden suyunun etkisini azaltırsınız.

Maden Suyu Cilde Nasıl Uygulanır?

Bu konuda birden fazla yöntem karşınıza çıkacaktır. Keza saf haliyle de sık kullanılan maden suyu bazı maske ya da kürlere de ilave edilebiliyor. Sizlerde evinizde doğal bakım yöntemlerini tercih ediyorsanız şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

Maden Suyundan Tonik

Evinizdeki birkaç malzemeyle dakikalar içerisinde yapabileceğiniz bu doğal tonik için 1 adet maden suyu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı limon suyunu iyice karıştırın. Karışım homojen bir hale geldikten sonra makyajdan arındırılmış cildinize pamuk yardımıyla sürün. 20 dakika sonra ılık su ile cildinizi nazikçe yıkayın. Masaj hareketleriyle uygulamanız gereken bu tonik maden suyu sivilceye iyi gelir mi soruna da birebir yanıt veriyor. Keza düzenli kullanım sonrası sivilcelerin kurumasını sağlayan doğal tonik, akne oluşumunu da engelliyor.

Kızarık ve Şişkinlikleri Maden Suyu Kompresi

Dönem dönem cilt dokusunda kızarıklık ve şişmeler görülebilir. Böyle sorunları sık yaşayan biriyseniz buz kalıbına bir şişe sade maden suyunu dökerek dondurun. Uyandığınız anda buz küpünü cildinizin yer yerine sürerek etki etmesini bekleyin. Bu tarz buz kompresi uygulamaları cildin sıkılaşmasında da oldukça etkilidir.

Yıkama Suyu Olarak Kullanım

Maden suyunun en bilinen kullanım yöntemi temizlenmiş cildi sadece maden suyuyla yıkama işlemidir. Durulama suyu olarak kullanılan bu tarz maden sularının saf içerikli olmasına dikkat edin. Yüzünüzü yıkadıktan sonra kurulama işlemi yapmadan cildin bu mineralli suyu emmesini beklerseniz etkisi daha yüksek olacaktır.