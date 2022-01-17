Pancar Turşusunun Faydaları Nelerdir? Pancar Turşusu Ne İşe Yarar?

Lifli dokusuyla sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan pancar turşusu kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biridir. Yorgunluğu kısa sürelerde alan bu özel turşu sayesinde iştahsızlık gibi sorunlara da çare bulabilirsiniz. Hem zihinsel hem de ruhsal sağlığa olumlu etkileri olduğu düşünülen pancar turşusunun faydaları nelerdir, pancar turşusu ne kadar tüketilmelidir?

Pancar Turşusunun Faydaları Nelerdir?

Çorba ve etli yemeklerin yanında tüketilebilen pancar turşusu, içerdiği vitamin ve minerallerce sık tüketilmesi önerilen yiyeceklerin başında gelir. Lezzetli yapısıyla iştah açan pancar turşusu kronik rahatsızlıkların da önüne geçebiliyor. Sağlıklı beslenmeye önem veren çoğu kişinin kış aylarında sıklıkla tükettiği pancar turşusu aynı zamanda suyu içildiğinde de fayda sağlar. Pek çok kişinin ilgisini çeken ve genellikle kırmızı türü kullanılarak yapılan pancar turşusunun faydaları şunlardır:

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kan basıncını düzenler.

Karbonhidrat bakımından zengindir. Bu nedenle spor yapan kişilerin sık tüketmesi tavsiye edilir.

DNA ve RNA sentezlerine destek olur.

Kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Beyin gelişiminde olumlu etkileri vardır.

Demans hastalığının ilerlemesini yavaşlatır.

Kanser oluşumunu önleyici etkisi vardır.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Aşırı alkol tüketimi gibi karaciğeri zorlayan kötü etkenlerin etkilerini azaltır.

Yorgunluk için birebirdir. Enerjiyi yenilemek için tüketilebilir.

İştah problemi olan kişilere iyi gelir.

Kas kramplarının oluşmasını engeller.

Saç derisinde meydana gelen hastalıkların önüne geçer.

Pancar Turşusu Ne İşe Yarar?

İçeriğindeki folik asit nedeniyle cilt sorunlarının önüne geçen pancar turşusu kadınların menopoz döneminin daha rahat geçmesinde de etkilidir. Regl gibi sancıların azalmasını da sağlayan pancar turşusu suyu içilirse enerjinin yükselmesini sağlar.

Genellikle spor öncesinde tüketilmesi önerilen bu pancar turşusu suyu aynı zamanda da bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Eğer pancar turşusunun suyunu içemiyorsanız direkt pancarı sıkarak suyunu da çıkarabilirsiniz. Ancak çoğu beslenme uzmanı fermantasyon yöntemiyle elde edilen pancar turşusunun taze pancar ile aynı faydaları sağladığının altını çiziyor. Bu nedenle turşusunu da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Pancar Turşusu Nasıl Tüketilir?

Hipertansiyonu bulunan kişilerin dikkatli tüketmesi ve mümkünse doktoruna danışması gereken pancar turşusu genellikle yemeklerin yanında tüketilir. Hipertansiyonu bulunan bu kişiler günde sadece bir bardak pancar suyu turşusu içebildiği gibi diğer kişilerin de aşırıya kaçmamasında fayda var.

Turşusu yerine pancarı direkt salatalarınıza rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Ancak böbrek taşı döken kişilerin pancar ya da pancar turşusu tüketmesi pek önerilmiyor. Eğer özellikle de direkt pancar turşusu suyu içilmek isteniyorsa mutlaka su ile seyreltilmelidir.

Aynı zamanda çeşitli mide rahatsızlıkları bulunan kişiler de pancar turşusu tüketirken dikkatli olmalıdır. Pancar turşusunun ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Haddinden fazla tüketimler ishal, kusma hatta ve hatta karaciğer zehirlenmesine bile neden olabilir.