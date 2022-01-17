Sakızın Faydaları Nelerdir? Diyette Şekerli Sakız Çiğnenir Mi?

Keyifli bir aktivite olarak da görülen ve stresi azaltmaya yardımcı olan sakız çiğnemenin faydaları bununla sınırlı değil elbette. Peki, sakız ne işe yarar? Sakız çiğnemek acıktırır mı? Konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Sakızın Faydaları Nelerdir?

Sakız özellikle sigarayı bırakmaya çalışan kişiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Sakız çiğnemenin insan sağlığına katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Ağız kokusunun giderilmesini sağlıyor. Şekersiz sakız çiğnemek, ağız içerisinde daha fazla tükürük sağlayarak ağızın ve dişlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle tarçın aromasına sahip şekersiz sakızlar, ağız kokusuna neden olabilecek bakterilerin azalmasına katkı sağlıyor.

Sakız çiğnemek tükürük akışını artırması sayesinde ağızdaki asitlerin nötralize edilmesini sağlıyor. Bu sayede ağız sağlığının korunmasında ve dişlerin güçlenmesinde de önemli rol oynuyor.

Diş katmanlarının güçlenmesine ve diş hassasiyetinin azalmasına yardımcı oluyor.

Şekersiz sakız çiğnemek kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Bu aktivite ağzın meşgul kalmasını sağladığı için öğün arasında atıştırma yapılmasını engelliyor.

Bazı şekersiz sakızların içeriğinde, hafif tatlı tadı veren sorbitol adı verilen düşük kalorili bir tatlandırıcı bulunuyor. Bu sayede sakız çiğnerken şeker alımınızı belli bir dereceye kadar doyurabilirsiniz.

Sakız çiğneme süreci vücuttaki kortizol miktarının azalmasına ve stresin bu sayede atılmasına yardımcı oluyor. Yani sakız çiğnemenin stres azaltıcı bir etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak biliniyor.

Mide asidinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Konsantrasyonun yükseltilmesini sağlıyor.

Hafızanın güçlenmesinde rol oynuyor.

Kulak tıkanıklığı yaşanılan durumlarda sakız çiğneyebilirsiniz. Sakız çiğnemek östaki tüplerinin açılmasını sağlıyor. Bu durum kulaktaki basıncın azalmasına yardımcı oluyor.

Nikotin sakızını çiğnemek, sigarayı bırakmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca yeterli miktarda nikotin sağlayarak kişi üzerinde yoksunluk belirtilerinin önemli derecede azalmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Nikotin sakızı için mutlaka bir doktora danışmanız gerekiyor çünkü her insan için farklı miktarda nikotin sakızı reçete ediliyor.

Sakız çiğnemek beyne giden kan hızını arttırıyor ve bu sayede beyin daha fazla oksijen alabiliyor.

Sakız Çiğnemenin Mideye Faydası Nelerdir?

Sakız çiğnemenin insanlar üzerinde birden fazla katkısı bulunuyor. Peki, sakız çiğnemek mideyi rahatlatır mı? Sakız çiğnemek, bağırsak hareketlerinin artırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ağız kuruluğuna karşı tükürük üretmesi sayesinde, mideden ağıza doğru reflü oluşmasını önlemek için önemli rol oynuyor.

Şekersiz sakız çiğnemek, mide asidini düzenliyor. Bu durum mide ve göğüste yanma hissini ortadan kaldırıyor. Tükürük mide asidinin nötralize edilmesini sağladığı için, yemekten sonra bir parça şekersiz sakız ya da bikarbonat sakızı çiğneyebilirsiniz. Yalnız şekerli ya da nane aromalı sakızlardan kaçınmanız gerekiyor.

Diyette Şekerli Sakız Çiğnenir Mi?

Sakız çiğnemek genel olarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Sakız hem pratik hem ucuz hem de düşük kalorili olarak üretiliyor. Şekerli bir sakız içerisinde yaklaşık 5 ila 10 kalori barındırıyor. Yine de genel olarak şekersiz sakız tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda sakız çiğnemek, atıştırmayı engellemek ve kalori alımını azaltmak için harika bir yol olarak tercih ediliyor.

Sakız çiğnemek düşük kalorili olduğu gibi yüksek kalorili atıştırmaların yerine geçebiliyor. Özellikle 140 kalorilik çikolatalı kurabiye yerine 2 parça 20 kalorilik sakız çiğneyebilirsiniz. Bu durumda 120 kalori kazanç sağlayabilirsiniz. Ayrıca sakız çiğneyen bireylerin, ara öğünlerde daha az yemek yedikleri gözlendiğinden sakız çiğnemenin kilo vermede büyük bir katkısı olduğu biliniyor.