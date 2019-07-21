Tarhana Çorbası tarifi: Ev yapimi tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan tarhana çorbası nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde tarhana yapmak isteyenler ev yapımı tarhana nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte ev yapımı tarhana çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

TARHANA ÇORBASI

4 Kişilik

Tarhana Çorbası İçin Malzemeler:

3 yemek kaşığı toz Tarhana

1 Çorba Kaşığı Salça

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Çay Kaşığı Nane

Tuz

1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana Çorbasının Yapılışı :

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın.

Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın.

Afiyet olsun!