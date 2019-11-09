Cedid İslambol nedir?

Bu sikkeye "sikke-i cedîd-i zer-i İslâmbol" da denilirdi. 1696'da bastırılan cedîd eşrefî*lerin para buhranını ortadan kaldıramaması ve İstanbul'da basılan altınlarla diğer sikkelerin de mağşûşiyeti yüzünden, halk arasında muteber ve makbul olan Venedik altınından tam vezinli, ayarı halis olarak 100 adedi 110 dirhem gelmek üzere kesilerek piyasaya sürülmüştür. Kenarı zincirli, dairesinin etrafı rûmî nakışlı, ortası ayna gibi parlak, bir yüzünün ortasında padişahın tuğrası, diğer yüzünde "duribe fî İslâmbol" yazılıdır. 3'er kuruş rayiçle 1696'da basılan altınlardan ayırmak için bunlara "zer-i İslâmbol" adı verilmiştir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi