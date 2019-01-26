CANLI | Göztepe - Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. 19.00'da başlayan ve Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etmişti.

GÖZTEPE 0-0 GALATASARAY

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Titi, Lumor Agbenyenu, Andre Poko, Celso Borges, Andre Castro, Halil Ajbybar, Serdar Gürler, Cameron Jerome

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Martin Linnes, Fernando, Selçuk İnan, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona erdi. Ligin 11'nci haftasında Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi sonrası 10 maç men cezası alan Terim, 85 gün sonra takımının başında sahaya çıktı. Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda 10 müsabakaya çıktı. Sarı kırmızılılar Terim'siz oynadığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Karşılaşmayı kale arkasından takip eden Galatasaraylı futbolseverler deneyimli teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu.

SEMİH KAYA KADRODA

Galatasaray'ın devre arasında Sparta Prag'dan renklerine bağladığı stoper Semih Kaya, Göztepe karşılaşmasına yedek soyundu. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Belhanda ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı.

ÖZDEŞ'TEN YASİN SÜRPRİZİ

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise sürpriz bir kadroyla takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, takımın en skorer ismi olan eski Galatasaraylı Yasin Öztekin'i 11'e almadı. Yasin'in yerine yeni transferlerden Serdar Gürler 11'de başladı. İzmir ekibinin Sporting Lizbon'dan kiraladığı sol bek Lumor Agbenyenu imza atar atmaz ayağının tozuyla Galatasaray maçına çıktı. Takımın diğer sol beki Berkan ise hafta içinde sakatlandığı için 21 kişilik kadroya alınmadı. Göztepe'de kart cezalısı orta saha Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları süren sol bek Traore, orta saha Ngando ile golcü Ghilas da maçta görev almadı.

BORNOVA STADI TIKLIM TIKLIM DOLDU

Göztepeli ve Galatasaraylı futbolseverler karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Bornova Stadı tıklım tıklım dolarken, iki takım taraftarları maçtan önce futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Maçı yaklaşık 8 bin taraftar izledi. İzmir Emniyeti Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında teyakkuza geçti. Güvenlik güçleri herhangi bir olay çıkmaması için stat çevresinde kuş uçurtmadı. Stat çevresine biletsiz kimseyi yaklaştırmayan emniyet mensupları, yoğun güvenlik önlemleri aldı.