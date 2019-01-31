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, transferini açıkladı

, 28 yaşındaki oyuncu ile 3,5 sezon ve sonrasında 1 sezon opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 18:23
Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferini açıkladı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından transferi duyurdu. Tolgay Arslan ile 3,5 sezon ve sonrasında 1 sezonu opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.

Oyuncumuz Tolgay Arslan'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ise transferle ilgili şu videoyu paylaştı:

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Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferini açıkladı
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