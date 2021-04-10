El Clasico heyecanı başladı! Real Madrid'in konuğu Barcelona

La Liga'da El Clasico heyecanı başladı. Saat 22:00'de başlayan zorlu maçta Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Maçta 0-0'lık skor devam ediyor. Real Madrid 63 puanla 3. sırada, Barcelona ise 65 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Atletcio Madrid'in puanu ise 66.

CANLI SKOR

Real Madrid 0-0 Barcelona

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2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Barcelona'ya rakip olduğu son iki resmi maçı kazanan Real Madrid, 1978'den bu yana üst üste üç El Clasico galibiyeti alamıyor (tamamı La Liga'da).

La Liga'nın ilk yarısındaki maçta Barcelona'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid, 2007/08'den bu yana aynı sezondaki iki derbiden galip ayrılamıyor.

Real Madrid'e konuk olduğu son yedi resmi maçın beşini kazanan Barcelona (2M), bu mağlubiyetlerden birini Mart 2020'deki son ziyaretinde aldı. Barça, deplasmanda üst üste iki derbi yenilgisini en son 2008'de Frank Rijkaard yönetiminde almıştı.