Süper Lig'de şampiyon belli oluyor... 42. son hafta ile beraber bir takım şampiyonluğa ulaşacak. Son hafta maçları öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray 81 puan, Fenerbahçe ise 79 puanda bulunuyordu. Şampiyonluğu belirleyecek maçlar 20.30 itibarı ile başladı. Hâl böyle olunca, Süper Lig güncel puan durumu da merak konusu oldu. Süper Lig canlı puan durumu sıralaması ile taraftarlar, takımlarının anlık sıralamasını anbean görebiliyor.

42. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU SIRALAMASI

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den birisi bu gece şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadeleler 20.30 itibarı ile başladı ve halen sürüyor. Futbolseverler de Süper Lig puan durumu ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu takip etmek istiyor. Peki, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması nedir?

İşte, 42. hafta canlı maç sonuçları ve Süper Lig canlı puan durumu sıralaması;