Süper Lig'de şampiyon belli oluyor... 42. son hafta ile beraber bir takım şampiyonluğa ulaşacak. Son hafta maçları öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray 81 puan, Fenerbahçe ise 79 puanda bulunuyordu. Şampiyonluğu belirleyecek maçlar 20.30 itibarı ile başladı. Hâl böyle olunca, Süper Lig güncel puan durumu da merak konusu oldu. Süper Lig canlı puan durumu sıralaması ile taraftarlar, takımlarının anlık sıralamasını anbean görebiliyor.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den birisi bu gece şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadeleler 20.30 itibarı ile başladı ve halen sürüyor. Futbolseverler de Süper Lig puan durumu ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu takip etmek istiyor. Peki, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması nedir?
İşte, 42. hafta canlı maç sonuçları ve Süper Lig canlı puan durumu sıralaması;
BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN TÖRE SÜRPRİZİ! ADEM LJAJİC...
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic, Abobuakar, Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup eksikliğinde kadro kurmakta zorlandı. Sergen Hoca, Gökhan Töre'yi tercih etti.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Gökhan Töre, Nkoudou, Larin
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndıaye, Soner, Halil, Jahovic
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli
Galatasaray'da Onyekuru ve Falcao sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Hadebe, Wallace, Hafez, Issam, Zeki Yavru, Mallan, Fofana, Adem, Tetteh
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ DE BELLİ OLDU!
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia
Yedekler: Harun, Lemos, Mert, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserand, Thiam, Novak, Arda
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan
BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray'ın da Malatyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. İki takım sezon içinde birbirlerine karşı 1'er galibiyet aldığı için ikili averaj devre dışı. Dolayısıyla puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı bulunuyor. Beşiktaş 1-0, Galatasaray da 3-0 kazanırsa averajlar +45'te eşitleneceği için en çok gol atan takıma bakılacak. Galatasaray şu ana kadar 77, Beşiktaş 87 gol attığı için siyah beyazlılar ipi göğüsleyecek.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Sarı kırmızılıların en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de Galatasaray kupaya uzanacak.
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
F.Bahçe için şampiyonluk adına tek ihtimal bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.
CANLI - PUAN DURUMU
1. Beşiktaş - 81 Puan
2. Galatasaray - 81 Puan
3. Fenerbahçe - 79 puan
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