Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman?

Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyonluk mücadelesi bu akşam aynı anda oynanacak maçlar ile sona erecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig sıralmasında ilk üçte yer alıyor. Fenerbahçe taraftarları, bu akşam küme düşme hattında olan Kayseri ile oynanacak son müsabakadan galibiyet ve rakiplerin puan kaybetmesi sonrası şampiyonluk bekliyor. Durum böyleyken, Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu sorusu da merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de süren şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman oldu? İşte, merak edilen bilgiler...

Bu akşam, Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonun ve küme düşen takımların belli olmasıyla sona erecek. Fenerbahçe de şampiyonluk yarışında yer alan üç takımdan biri ve bu nedenle de geçmiş yıllara ait veriler, puan durumu, ikili averaj gibi bilgiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Merak edilenler arasında, "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?" sorusu da yer alıyor. Peki, TFF Süper Lig şampiyonluk verilerien göre Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zamandı?