Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman?

Bu akşam, Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonun ve küme düşen takımların belli olmasıyla sona erecek. Fenerbahçe de şampiyonluk yarışında yer alan üç takımdan biri ve bu nedenle de geçmiş yıllara ait veriler, puan durumu, ikili averaj gibi bilgiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Merak edilenler arasında, "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?" sorusu da yer alıyor. Peki, TFF Süper Lig şampiyonluk verilerien göre Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zamandı?
2010-11 Fenerbahçe
2011-12 Galatasaray
2012-13 Galatasaray
2013-14 Fenerbahçe
2014-15 Galatasaray
2015-16 Beşiktaş
2016-17 Beşiktaş
2017-18 Galatasaray
2018-19 Galatasaray
FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
Süper Lig'de toplam 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, en son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. Fenerbahçe taraftarı yıllardır 4. yıldızın hasretini yaşıyor. İşte, 1959 yılından bu yana takımların aldıkları şampiyonluk listesi;
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