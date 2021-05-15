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Giriş Tarihi: 15.5.2021 11:38

en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman?

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman?

2020-2021 sezonunda şampiyonluk mücadelesi bu akşam aynı anda oynanacak maçlar ile sona erecek. , ve Süper Lig sıralmasında ilk üçte yer alıyor. Fenerbahçe taraftarları, bu akşam küme düşme hattında olan ile oynanacak son müsabakadan galibiyet ve rakiplerin puan kaybetmesi sonrası şampiyonluk bekliyor. Durum böyleyken, Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu sorusu da merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de süren şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman oldu? İşte, merak edilen bilgiler...

Bu akşam, 2020-2021 sezonu şampiyonun ve küme düşen takımların belli olmasıyla sona erecek. de şampiyonluk yarışında yer alan üç takımdan biri ve bu nedenle de geçmiş yıllara ait veriler, puan durumu, ikili averaj gibi bilgiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Merak edilenler arasında, "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?" sorusu da yer alıyor. Peki, TFF Süper Lig şampiyonluk verilerien göre Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zamandı?

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman?

2010-11 Fenerbahçe

2011-12 Galatasaray

2012-13 Galatasaray

2013-14 Fenerbahçe

2014-15 Galatasaray

2015-16 Beşiktaş

2016-17 Beşiktaş

2017-18 Galatasaray

2018-19 Galatasaray

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman?

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

'de toplam 19 şampiyonluğu bulunan , en son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. Fenerbahçe taraftarı yıllardır 4. yıldızın hasretini yaşıyor. İşte, 1959 yılından bu yana takımların aldıkları şampiyonluk listesi;

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman?

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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu ne zaman?
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