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Giriş Tarihi: 15.5.2021 20:27

Beşiktaş ile farkı kaç? Süper lig genel gol averajı son durum ve Galatasaray farkı!

Beşiktaş ile Galatasaray averaj farkı kaç? Süper lig genel gol averajı son durum ve Galatasaray Beşiktaş averaj farkı!

Süper Lig'de şampiyonun belli olmasına dakikalar kaldı. 81 puan ile son haftaya giren Galatasaray ve Beşiktaş, maç sonuçlarına göre averaj farkı ile şampiyonluğunu ilan edebilir. Bu noktada, Galatasaray farkı kaç sorusu, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, Süper Lig genel gol averajı son durum ve Beşiktaş farkı 2021

Süper Lig'de tarihi gece... 81 puanla son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray lider, 79 puanla Fenerbahçe 3. sırada girdi. Bir takım, alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edecek. Süper Lig şampiyonluğu belki de genel averaj ile belli olacak. Bu noktada, Süper Lig genel gol averajı son durum merak konusu oldu. Bilindiği gibi, Beşiktaş ile Galatasaray arasında averaj farkı bulunuyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray averaj farkı kaç? İşte, Süper Lig genel gol averajı son durum ve Beşiktaş Galatasaray averaj farkı 2021

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Bugün 'ın 'yi yenmesi gerekiyor. 'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez genel averaja kalacak.

İKİLİ VE ÜÇLÜ AVERAJDA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK

, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve 'ın berabere kalması, 'nin kazanması halinde üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya ile aynı puanda giren , ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Cimbom'un şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

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Beşiktaş ile Galatasaray averaj farkı kaç? Süper lig genel gol averajı son durum ve Galatasaray Beşiktaş averaj farkı!
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