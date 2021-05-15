Beşiktaş ile Galatasaray averaj farkı kaç? Süper lig genel gol averajı son durum ve Galatasaray Beşiktaş averaj farkı!

Süper Lig'de tarihi gece... 81 puanla son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray lider, 79 puanla Fenerbahçe 3. sırada girdi. Bir takım, alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edecek. Süper Lig şampiyonluğu belki de genel averaj ile belli olacak. Bu noktada, Süper Lig genel gol averajı son durum merak konusu oldu. Bilindiği gibi, Beşiktaş ile Galatasaray arasında averaj farkı bulunuyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray averaj farkı kaç? İşte, Süper Lig genel gol averajı son durum ve Beşiktaş Galatasaray averaj farkı 2021
BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Bugün Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak.
İKİLİ VE ÜÇLÜ AVERAJDA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK
Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Cimbom'un şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.