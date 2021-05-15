Beşiktaş ile Galatasaray averaj farkı kaç? Süper lig genel gol averajı son durum ve Galatasaray Beşiktaş averaj farkı!

Süper Lig'de tarihi gece... 81 puanla son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray lider, 79 puanla Fenerbahçe 3. sırada girdi. Bir takım, alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edecek. Süper Lig şampiyonluğu belki de genel averaj ile belli olacak. Bu noktada, Süper Lig genel gol averajı son durum merak konusu oldu. Bilindiği gibi, Beşiktaş ile Galatasaray arasında averaj farkı bulunuyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray averaj farkı kaç? İşte, Süper Lig genel gol averajı son durum ve Beşiktaş Galatasaray averaj farkı 2021