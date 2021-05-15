TFF Spor Toto Süper Lig şampiyonu bu akşam belli oluyor. Kıyasıya rekabette şampiyonun son haftaya kalması nedeniyle pek çok konu ve puan tablosundaki rakamlar da merak konusu oldu. Araştırılan konular arasında, Süper Lig şampiyonu kaç para alıyor sorusu da yer alıyor. TFF tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2021 sezonu Süper Lig şampiyonu kaç para alacak? İşte, TFF Spot Toto Süper Lig şampiyonunun alacağı para...
Sezonu zirvede bitirecek takım mali olarak bir hayli rahatlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne giricek olan ekip, katılım bedeli olarak 40 milyon Euro kasasına koyacak. Bunun yanında Devler Ligi'nde alınacak her galibiyet için 2,7 milyon Euro, ve her beraberlik için ise 900 bin Euro kazanacak.
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU NE KADAR KAZANDIRACAK?
Şampiyon olacak takıma Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kazanmaları halinde 25 galibiyet, 8 beraberlik ile bu sezon şampiyonluk primi hariç 63 milyon TL kazanmış olacak.
Ayrıca yayın geliri olarak kupa sevinci yaşayacak kulüp 3,2 milyon TL daha kazanacak.
Tüm kalemler hesaba döküldüğünde bu sezon Süper Lig şampiyonu, toplamda 600 milyon TL'ye yakın bir gelir elde etmiş olacak.
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