Sezonu zirvede bitirecek takım mali olarak bir hayli rahatlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne giricek olan ekip, katılım bedeli olarak 40 milyon Euro kasasına koyacak. Bunun yanında Devler Ligi'nde alınacak her galibiyet için 2,7 milyon Euro, ve her beraberlik için ise 900 bin Euro kazanacak.