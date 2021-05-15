Süper Lig'e yükselen takımlar 2021: TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan yükselen takımlar hangileri?

Süper Lig'e yükselen takımlar, bugün sona erecek Spor Toto Süper Lig şampiyonluk yarışı öncesi merak konusu oldu. Türkiye'de liglerde hem üst sıralarda bulunan takımlar hem de küme düşme hattındakiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta, Süper Lig'e çıkan iki takım belli olmuştu. Mevcut puan durumlarına göre, TFF 1. Lig'den Süper Lige çıkan takımlar belli oldu mu, Süper Lige hangi takımlar çıktı? İşte, Süper Lige yükselen takımlar hakkında bilgiler...

SÜPER LİG'E DİREKT ÇIKAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt yükselen takımlar geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.