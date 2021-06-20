Galatasaray'da seçim heyecanı gün boyu yaşandı. Sarı kırmızılı camiada oy verme işlemi 15:00'te sona erdi. 22:30'a kadar sayım işlemleri devam etti. Son olarak 29 ve 30. sandıkların sonuçları da açıklandı. Burak Elmas ve ekibi sonuçların açıklanmasından sonra büyük bir sevinç yaşadı. Son dakika bilgisine göre Burak Elmas, Galatasaray'ın yeni başkanı oldu!

Burak Elmas, uzun süre seçim yarışını geride bıraktı fakat son anlarda öne geçerek Galatasaray tarihinin 38. başkanı oldu! Burak Elmas'ın listesinde Işıtan Gün, Rezan Epözdemir, Polat Bengiserp gibi isimler de var. Burak Elmas ve ekibi İrfan Aktar'ın sonucu açıklamasının ardından büyük bir mutluluk yaşadı.

SON DAKİKA: BAŞKANLIK SEÇİMİNDE TÜM SANDIKLAR AÇILDI! BURAK ELMAS SEÇİMİ KAZANDI

🟣Metin Öztürk: 869

⚪Yiğit Şardan: 624

🟢Eşref Hamamcıoğlu: 1500

🟡İbrahim Özdemir: 90

🔴Burak Elmas: 1541

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Biz kazandık ama kimse kaybetmedi"

SON DAKİKA: SEÇİMDE SON SANDIKLAR NEFES KESTİ! BAŞKAN BURAK ELMAS...

1 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇

🟣 Metin Öztürk: 32

⚪ Yiğit Şardan: 16

🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 48

🟠 İbrahim Özdemir: 5

🔴 Burak Elmas: 27

2 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇

KULLANILAN OY: 173

🟣 Metin Öztürk: 46

⚪ Yiğit Şardan: 12

🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 72

🟠 İbrahim Özdemir: 4

🔴 Burak Elmas: 36