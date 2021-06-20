Galatasaray'da seçim heyecanı gün boyu yaşandı. Sarı kırmızılı camiada oy verme işlemi 15:00'te sona erdi. 22:30'a kadar sayım işlemleri devam etti. Son olarak 29 ve 30. sandıkların sonuçları da açıklandı. Burak Elmas ve ekibi sonuçların açıklanmasından sonra büyük bir sevinç yaşadı. Son dakika bilgisine göre Burak Elmas, Galatasaray'ın yeni başkanı oldu!
Burak Elmas, uzun süre seçim yarışını geride bıraktı fakat son anlarda öne geçerek Galatasaray tarihinin 38. başkanı oldu! Burak Elmas'ın listesinde Işıtan Gün, Rezan Epözdemir, Polat Bengiserp gibi isimler de var. Burak Elmas ve ekibi İrfan Aktar'ın sonucu açıklamasının ardından büyük bir mutluluk yaşadı.
SON DAKİKA: BAŞKANLIK SEÇİMİNDE TÜM SANDIKLAR AÇILDI! BURAK ELMAS SEÇİMİ KAZANDI
🟣Metin Öztürk: 869
⚪Yiğit Şardan: 624
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 1500
🟡İbrahim Özdemir: 90
🔴Burak Elmas: 1541
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Biz kazandık ama kimse kaybetmedi"
SON DAKİKA: SEÇİMDE SON SANDIKLAR NEFES KESTİ! BAŞKAN BURAK ELMAS...
1 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
🟣 Metin Öztürk: 32
⚪ Yiğit Şardan: 16
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 48
🟠 İbrahim Özdemir: 5
🔴 Burak Elmas: 27
2 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 173
🟣 Metin Öztürk: 46
⚪ Yiğit Şardan: 12
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 72
🟠 İbrahim Özdemir: 4
🔴 Burak Elmas: 36
3 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 163
🟣 Metin Öztürk: 38
⚪ Yiğit Şardan: 14
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 70
🟠 İbrahim Özdemir: 4
🔴 Burak Elmas: 34
Burak Elmas ve yönetim kurulu, seçim sonucunu böyle kutladı! | Video
4 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 141
🟣 Metin Öztürk: 29
⚪ Yiğit Şardan: 18
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 47
🟠 İbrahim Özdemir: 9
🔴 Burak Elmas: 38
5 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 160
🟣 Metin Öztürk: 35
⚪ Yiğit Şardan: 21
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 65
🟠 İbrahim Özdemir: 2
🔴 Burak Elmas: 36
6 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 152
🟣 Metin Öztürk: 31
⚪ Yiğit Şardan: 27
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 54
🟠 İbrahim Özdemir: 4
🔴 Burak Elmas: 36
7 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 122
🟣 Metin Öztürk: 36
⚪ Yiğit Şardan: 14
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 66
🟠 İbrahim Özdemir: 0
🔴 Burak Elmas: 45
8 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 151
🟣 Metin Öztürk: 28
⚪ Yiğit Şardan: 18
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 68
🟠 İbrahim Özdemir: 2
🔴 Burak Elmas: 34
9 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 155
🟣 Metin Öztürk: 21
⚪ Yiğit Şardan: 23
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 56
🟠 İbrahim Özdemir: 7
🔴 Burak Elmas: 47
10 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 142
🟣 Metin Öztürk: 25
⚪ Yiğit Şardan: 7
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 59
🟠 İbrahim Özdemir: 4
🔴 Burak Elmas: 44
11 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 149
🟣 Metin Öztürk: 30
⚪ Yiğit Şardan: 18
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 44
🟠 İbrahim Özdemir: 4
🔴 Burak Elmas: 53
12 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 143
🟣 Metin Öztürk: 17
⚪ Yiğit Şardan: 23
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 41
🟠 İbrahim Özdemir: 4
🔴 Burak Elmas: 57
13 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 150
🟣 Metin Öztürk: 18
⚪ Yiğit Şardan: 24
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 45
🟠 İbrahim Özdemir: 3
🔴 Burak Elmas: 59
14 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI 👇
KULLANILAN OY: 133
🟣 Metin Öztürk: 34
⚪ Yiğit Şardan: 36
🟢 Eşref Hamamcıoğlu: 15
🟠 İbrahim Özdemir: 3
🔴 Burak Elmas: 46
15 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
KULLANILAN OY: 149
🟣Metin Öztürk: 17
⚪Yiğit Şardan: 18
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 41
🟡İbrahim Özdemir: 4
🔴Burak Elmas: 67
16 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 30
⚪Yiğit Şardan: 25
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 49
🟡İbrahim Özdemir: 1
🔴Burak Elmas: 54
17 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 34
⚪Yiğit Şardan: 26
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 44
🟡İbrahim Özdemir: 6
🔴Burak Elmas: 53
18 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 16
⚪Yiğit Şardan: 22
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 41
🟡İbrahim Özdemir: 3
🔴Burak Elmas: 49
19 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 18
⚪Yiğit Şardan: 17
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 37
🟡İbrahim Özdemir: 1
🔴Burak Elmas: 68
20 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 29
⚪Yiğit Şardan: 18
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 37
🟡İbrahim Özdemir: 4
🔴Burak Elmas: 52
21 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 33
⚪Yiğit Şardan: 18
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 45
🟡İbrahim Özdemir: 1
🔴Burak Elmas: 48
22 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 30
⚪Yiğit Şardan: 14
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 47
🟡İbrahim Özdemir: 3
🔴Burak Elmas: 43
23 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 33
⚪Yiğit Şardan: 9
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 43
🟡İbrahim Özdemir: 1
🔴Burak Elmas: 70
24 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 39
⚪Yiğit Şardan: 10
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 56
🟡İbrahim Özdemir: 1
🔴Burak Elmas: 58
25 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 40
⚪Yiğit Şardan: 10
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 61
🟡İbrahim Özdemir: 4
🔴Burak Elmas: 65
26 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 50
⚪Yiğit Şardan: 23
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 50
🟡İbrahim Özdemir: 2
🔴Burak Elmas: 51
27 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 43
⚪Yiğit Şardan: 55
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 36
🟡İbrahim Özdemir: 2
🔴Burak Elmas: 64
28 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 20
⚪Yiğit Şardan: 51
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 51
🟡İbrahim Özdemir: 1
🔴Burak Elmas: 71
29 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI
🟣Metin Öztürk: 25
⚪Yiğit Şardan: 34
🟢Eşref Hamamcıoğlu: 52
🟡İbrahim Özdemir: 1
🔴Burak Elmas: 64
Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak salondan ayrıldı!
CANLI | Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak, İrfan Aktar'a sayım sistemi nedeniyle itirazda bulunuyor.
15:30 Başkanlık seçiminde 4731 üyenin oy kullandığı açıklandı!
15:00 Başkanlık seçiminde oy kullanma işlemleri sona erdi!
Saat 14:40 itibarıyla 4219 üye oy kullandı.
Saat 13:00 itibarıyla 3.083 kişi oy kullanmak için kartlarını aldı.
KONGRE DİVAN BAŞKANI İRFAN AKTAR OLDU
Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.
BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI
Galatasaray Kulübü'nün olağan genel kurulunda başkan adayları oylarını kullandı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Metin Öztürk 2, İbrahim Özdemir ile Eşref Hamamcıoğlu 3, Burak Elmas 7, Yiğit Şardan da 8 numaralı sandıkta oylarını verdi.
Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.
OY KULLANMAYA SEDYE İLE GELDİ
Galatasaray'da yapılan Olağan Genel Kurul'da oy verme işlemi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.
"GÜNÜN SONUNDA KAZANAN GALATASARAY OLACAK"
Yusuf Günay: Günün sonunda kazanan Galatasaray olacak. Bizlere düşen de kenetlenip birlik beraberlik içinde hizmet etmek. Dün UEFA'dan gelen haberle onur ve gurur duyduk. Anlaşmaya göre 4 yıl boyunca şartları yerine getirmemiz gerekiyordu. Bunlara pandemi olmasına rağmen uyduk. Her transfer döneminde artı verdik. UEFA bu anlaşmaya harfiyen uyduğumuzu tespit etti. Ve bizi 3. yıl sonunda bu anlaşmadan çıkardı. Bu yeni yönetime hediye oldu. Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Galatasaray için üstün hizmet yapmalarını temenni ediyorum. Biz yönetim olarak haftanın her günü belirli olarak kulübe geldik. Nerede bir sorun varsa onu çözmek için büyük bir mücadele verdik. Başkanımız Mustafa Cengiz sağlık sorunu yaşıyor. Kendisine de sağlıklı günler ve uzun bir ömür diliyorum. Göreve her zaman dışarıdan da olsa hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Galatasarayımız için hayırlı ve uğurlu olsun.
REZAN EPÖZDEMİR: ÖNDE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ AMA SAYGISIZLIK OLMASIN DİYE PAYLAŞMIYORUZ
Burak Elmas'ın listesinde bulunan Rezan Epözdemir, "Çok heyecanlıyız, çok çalıştık. 1 yıldır çalışıyor arkadaşlarımız. Ciddi bir tavır ve irade ortaya koyduk. Galatasaray'ın yarınları için aday olmaya karar verdik. Galatasaray'ın vicdanı Galatasaraylılardır. Galatasaraylılardan ciddi bir teveccüh görüyoruz. Önde olduğumuzu düşünüyoruz ama diğer adaylara saygısızlık olmasın diye paylaşmıyoruz. Bir tarafta 1 yıldır hazırlanan bir ekip var, diğer tarafta hazırlıksız ve son anda verilen listeler var. Galatasaray asla sahipsiz kalmaz. Bugün 5 adayın olması dahi Galatasarayın nasıl demokratik olduğunu gösterir. Bu nedenle Galatasaraylıların iftihar etmesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray kazansın, hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da başkanlık seçiminde şaşırtan görüntü! Oy kullanmaya sedye ile geldi
Ali Dürüst: Güzel bir heyecan, bunu hep yaşıyoruz. Son zamanlarda hem fizik hem ruh olarak bir araya gelemedik. İnşallah seçimden sonra gerçekleşir. Başkan kim olursa olsun destekleyeceğiz. Adaylardan beklentim birlik ve beraberliğin sağlanması. Ondan sonra sportif başarı gelir.
Faruk Süren: Katılım iyi görünüyor ama daha artması lazım. Neticede 8 bin 300 üye aidatını ödemiş, seçime katılabilir durumda. Dolayısıyla en az bu sayının yüzde 50'sini burada istiyorum. Galatasaray ile ilgilenmek lazım. Ben üyeyim diye gezememek lazım. Önemli bir durum çünkü Galatasaray başkanı seçiliyor. İnşallah iyi olur. Çok aday olması da güzel. Demek ki çok insan değişik açılardan konuya bakarak, çözüm üretip, o çözümün hizmetini sunmak istiyor. Bu nedenle bizim oyumuzu istiyorlar. Her şey Galatasaray için güzel olsun. Kolay bir dönem değil. 2 senedir bir pandemi krizi etkiliyor. Kulüplerin de malum birikmiş zararları var, bunların hepsinin yapılandırılması lazım. İlave kaynak bulunması gerekiyor. Eski moda kasa kolaylıkları mümkün olmayacak. Kurumsal bir disiplinle hareket edilmeli. 23 yıl önce bu işin profesyonel yönetilmesi gerektiğini ortaya koyup şirket kurmuştuk. Başka bir sisteme geçilmesi lazım.
Dursun Özbek: Bugün Galatasaray'ın bayramı. 5 adaylı bir seçim. Galatasaray'ın tarihinde ilk defa oluyor. Pandemi koşullarına rağmen katılım yeterince fazla. Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik. Seçilecek başkana başarılar diliyorum, zor bir sürece giriyor. İnşallah Galatasaray'ı daha iyi günlere taşıyacaklar. Bütün adaylara başarılar diliyorum, her şey Galatasaray için. Galatasaray'da hizmet sırayla. Ben hizmetimi yaptım. Başkan değilken de hizmet etmeniz mümkün. Benim için böyle bir dönem. Genç arkadaşlar var. Onların da bu görevi yapmaları gerekiyor. Borçlarını ödemeleri gerekiyor. 5 adayın birden çıkması Galatasaray tarihinde bir ilk. Herkes Galatasaray'a hizmet etmek için yarış halinde. Bu ekonomik dönemde herkes gönüldaş. Çok aday çıkmasını yadırgamamak lazım. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray bir aile. Onun yanındayız. Amaç, hedef değişmez. Galatasaray'ın kıblesi de değişmez. Bütün Galatasaraylılar gibi ben de seçilecek başkanın yanındayım. Mali genel kurulların yapılmamış olması iyi bir şey değil. Seçilecek yönetimin ilk işi bu 2 mali genel kurulu yapmak olmalı.
Hamza Hamzaoğlu: Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. İnanılmaz bir kalabalık Galatasaray'a karşı görevini yerine getirmek için burada. Sorumluluğunu bilincinde. Yaşlısından gencine herkes Galatasaray için en iyisi olsun istiyor. Çok değerli başkan adaylarımız var. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da. Galatasaray için hayırlısı olsun.
Hakan Ünsal: Çok kritik bir seçim. Pandemi nedeniyle ertelenmesi, lige takımın erken başlaması, hocanın belli olmaması, transferlerin yapılmaması sebepleriyle kritik bir seçim. Galatasaray'ın futbol ve diğer anlamlarda geleceğini çok etkileyecek bir seçim. Keşke daha önce yapılsaydı da bütün planlamalar yerinde olsaydı. Ortam güzel. Her zaman burada ortam güzel olur. Başkan adaylarının fazla olması iyi. Gelecek olan başkanı çok zor günler bekliyor. Şu an burada her şey çok toz pembe gözükebilir ama işin arka tarafında, mali boyutunun da ötesinde hızlı davranılması ve stratejik kararlar alınması gereken dönem var. Kolay değil. Kazanacak başkanın Allah yardımcısı olacak. Hayırlısı olsun.
10:00 Galatasaray 38. başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı.
BURAK ELMAS'IN LİSTESİ
Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Ruhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kaleioğlu, Rezan Epözdemir, Işıtan Gün
'KATILIM YÜKSEK...'
Burak Elmas: 'Camiamız için çok önemli bir seçim. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Galatasaray'ın kazanmasını ümit ediyorum. Katılım yoğun bu güzel bir şey. Yüksek katılımlı bir seçim olacak. Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum.'
EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ
Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan, Levent Yaz, Ahmet Arif Bağlıca, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş da oyunu kullandı! İşte o anlar...
YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİ
Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul
Yiğit Şardan: Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim. Ailem benden daha heyecanlı. Seçim tecrübesi olan bir genel kurul üyesiyim. Kazansak da iyi olacak kaybetsek de biri kazanacak. Kabul edilebilir bir sonuç. Galatasaray böyle bir camia. Bizim birbirimizi kucaklamamız lazım. Bu bir hizmet yarışı. Dolayısıyla buradaki havadan memnunum. Sabah kalktım gökyüzü gri. Sonra buraya geldim hava açtı. Herhalde bir şey söylemek istiyor bize. Başka bir şey söylemek istemiyorum.
Abdurrahim Albayrak: Galatasaray camiasına hayırlı ve uğurlu olsun. 5 aday var hepsi birbirinden değerli. Herkese başarılar diliyorum.
İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ
Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Aday, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş
İbrahim Özdemir: Çok heyecanlıyız. Galatasaray'ın bayram günü. Çok adaylı, demokratik bir seçim. Sonunda seçileni kucaklarız. Galatasaraylılık da bunu gerektiriyor. Bütün adaylara başarılar diliyoruz.
METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ
Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı
Metin Öztürk: Çok heyecanlıyız. Galatasaray bayramının içindeyiz. Kim kazanırsa kazansın Galatasaray kazanacak.