SON DAKİKA

"GÜNÜN SONUNDA KAZANAN GALATASARAY OLACAK"

Yusuf Günay: Günün sonunda kazanan Galatasaray olacak. Bizlere düşen de kenetlenip birlik beraberlik içinde hizmet etmek. Dün UEFA'dan gelen haberle onur ve gurur duyduk. Anlaşmaya göre 4 yıl boyunca şartları yerine getirmemiz gerekiyordu. Bunlara pandemi olmasına rağmen uyduk. Her transfer döneminde artı verdik. UEFA bu anlaşmaya harfiyen uyduğumuzu tespit etti. Ve bizi 3. yıl sonunda bu anlaşmadan çıkardı. Bu yeni yönetime hediye oldu. Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Galatasaray için üstün hizmet yapmalarını temenni ediyorum. Biz yönetim olarak haftanın her günü belirli olarak kulübe geldik. Nerede bir sorun varsa onu çözmek için büyük bir mücadele verdik. Başkanımız Mustafa Cengiz sağlık sorunu yaşıyor. Kendisine de sağlıklı günler ve uzun bir ömür diliyorum. Göreve her zaman dışarıdan da olsa hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Galatasarayımız için hayırlı ve uğurlu olsun.