Video Spor Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul başladı

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul başladı

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul başladı
19.06.2021 | 11:36

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Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.

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Galatasaray Başkanlık divanın oluşmasının akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurul gündemindeki maddeler doğrultusunda sandık görevlilerinin onaylanma işlemine geçildi. Sandık görevlileri onaylandıktan sonra ise oy kullanma işlemine geçilecek. Başkanlık için mücadele veren İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarışacak. Galatasaray'da mevcut Başkan Mustafa Cengiz, sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadı.


YUSUF GÜNAY: GÜNÜN SONUNDA KAZANAN GALATASARAY OLACAK
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Olağan Seçimli Genel Kurul'un açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten ve kendisine bu süreçteki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek sözlerine başlayan Yusuf Günay, "3 yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek bir haber aldık. 3'üncü yılın sonunda UEFA, anlaşma çerçevesinde söz verdiğimiz bütün konuların yerine getirildiğini tespit etti ve bizi Finansal Fair-Play'den (FFP) çıkardı. Umuyoruz ki seçimleri kazanacak yönetim daha rekabetçi bir takım yaratabilecek. Bugün burada bir demokrasİ ortamı içerisinde 5 başkan adayı arkadaşımız, 5 ayrı renkle yarışacaklar. Günün sonunda kazanan, sarı-kırmızı renk olacak, Galatasaray olacak" diye konuştu.

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