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Giriş Tarihi: 28.2.2022 07:08

CBC Sport uydu frekans bilgileri: CBC Sports şifresiz nereden izlenir, uyduda nasıl ayarlanır?

CBC Sport uydu frekans bilgileri: CBC Sports şifresiz nereden izlenir, uyduda nasıl ayarlanır?

Azerbaycan kanalı olan CBC Sport, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını şifresiz olarak yayınlıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyen futbolseverler, CBC Sport uydu frekans bilgileri hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki, CBC Sport şifresiz nasıl izlenir? İşte, CBC Sport uydu frekans bilgileri

Dünya üzerindeki birçok spor etkinliğini ekranlarına taşıyan Azerbaycan kanalı CBC Sport, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını da şifresiz olarak ekranlara getiriyor. Ajax - Beşiktaş maçı şifresiz olarak yayınlanırken Galatasaray ve Fenerbahçe maçları için de geri sayım başladı. Bu doğrultuda, CBC Sport uydu, frekans ve biss key bilgileri merak konusu oldu. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları için CBC Sport şifresi nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgileri nedir? İşte, Azerbaycan kanalı CBC Sport'un uydu, frekans ve biss key bilgileri

CBC SPORT UYDU - FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Biss key 1313131313131339

CBC SPORT UYDUDAN NASIL AYARLANIR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

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CBC Sport uydu frekans bilgileri: CBC Sports şifresiz nereden izlenir, uyduda nasıl ayarlanır?
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