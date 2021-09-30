Dünya üzerindeki birçok spor etkinliğini ekranlarına taşıyan Azerbaycan kanalı CBC Sport, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını da şifresiz olarak ekranlara getiriyor. Ajax - Beşiktaş maçı şifresiz olarak yayınlanırken Galatasaray ve Fenerbahçe maçları için de geri sayım başladı. Bu doğrultuda, CBC Sport uydu, frekans ve biss key bilgileri merak konusu oldu. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları için CBC Sport şifresi nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgileri nedir? İşte, Azerbaycan kanalı CBC Sport'un uydu, frekans ve biss key bilgileri