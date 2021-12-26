Son dakika: Fenerbahçe’den Alman hocaya 3 yıllık teklif!

Bu transferde olumlu bir gelişme olmaması halinde ise Fenerbahçe yine A planı olan Bilic'e dönecek. Hatta Hırvat teknik adamın Çin Ligi'nin 3 Ocak'ta sona ermesinden sonra İstanbul'a gelip sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayacağı da kulislerde konuşuluyor.