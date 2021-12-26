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Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:02 Son Güncelleme: 26.12.2021 09:04

Son dakika: Fenerbahçe'den Alman hocaya 3 yıllık teklif!

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe’den Alman hocaya 3 yıllık teklif!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından ardından yeni hoca arayışları devam ediyor. Fenerbahçe'de hoca adayları netleşmeye başladı. Sarı-Lacivertliler ilk olarak deneyimli Alman hoca Joachim Löw ile görüştü ve 3 yıllık teklif yaptığı iddia edildi. Löw'ün teklifi reddetmesi ihtimalinde B Planı olan hocalar da belli oldu.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna yeni hoca arayışları devam ediyor. Fenerbahçe'nin hoca adayları netleşirken son dakika gelişmeleri de yaşanıyor.

MESUT ÖZİL'İN LÖW ISRARI

İtalyan gazeteci Schira, sarı-lacivertlilerin Alman teknik adama 2024'e kadar sözleşme teklif ettiğini yazdı. Bu gelişmenin perde arkasında ise Mesut Özil'in başkan Ali Koç'a Löw ısrarı yatıyor.

3 YILLIK TEKLİF

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında yeniden Joachim Löw ismi gündeme geldi. Daha önce devre arasında takım devralmayacağını bildiren Alman teknik adama, başkan Ali Koç'un son bir hamle ile 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

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İddianın sahibi İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Alman teknik adamdan cevap beklediğini de yazdı.



KABUL ETMEDİ

Alman teknik adam Fenerbahçe'nin ısrarlı tekliflerini daha önce de kabul etmemişti.

BİLİC 3 OCAK'TAN SONRA GELEBİLİR

Altı aylık teknik adam arayışından taraftar tepkisi üzerine vazgeçen Başkan Koç'un gönlündeki isim ise Slaven Bilic... Ancak Mesut Özil'in Löw ısrarı üzerine bu konuda tekrar hamle yapıldı.

Bu transferde olumlu bir gelişme olmaması halinde ise Fenerbahçe yine A planı olan Bilic'e dönecek. Hatta Hırvat teknik adamın Çin Ligi'nin 3 Ocak'ta sona ermesinden sonra İstanbul'a gelip sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayacağı da kulislerde konuşuluyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Alman hocaya 3 yıllık teklif!
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