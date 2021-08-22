Türkiye Voleybol Puan Durumu: CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Kadın Voleybol takımı puan durumu nasıl?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu 3. maçında İsveç karşısında galibiyete imza attı. Romanya ve Ukrayna maçlarında da kazanan filenin sultanları puan durumu ise sporseverler tarafında merak edilerek "Türkiye Voleybol Puan Durumu" ve Türkiye Kadın Voleybol takımı puan durumu nasıl? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A Milli Kadın Voleybol Takımı puan durumu cetveli ve tüm detaylar şöyle;
Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.