Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye Voleybol Puan Durumu: CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Kadın Voleybol takımı puan durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 22.8.2021 19:38 Son Güncelleme: 22.8.2021 19:38

Türkiye Voleybol Puan Durumu: CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Kadın Voleybol takımı puan durumu nasıl?

Türkiye Voleybol Puan Durumu: CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Kadın Voleybol takımı puan durumu nasıl?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız D grubunda oynadığı 3 müsabakanın tamamını kazanmayı başararak galibiyet serisini sürdürdü. Çekişmeli geçen mücadeleyi kazanan filenin sultanlarının CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki “Türkiye Voleybol Puan Durumu” sporseverler tarafından merak edilerek Türkiye Kadın Voleybol takımı puan durumu nasıl? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Voleybol Puan Durumu ve tüm detaylar.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu 3. maçında İsveç karşısında galibiyete imza attı. Romanya ve Ukrayna maçlarında da kazanan filenin sultanları puan durumu ise sporseverler tarafında merak edilerek "Türkiye Voleybol Puan Durumu" ve Türkiye Kadın Voleybol takımı puan durumu nasıl? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

TÜRKİYE VOLEYBOL PUAN DURUMU

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A Milli Kadın Voleybol Takımı puan durumu cetveli ve tüm detaylar şöyle;

  • A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu 3. Maçında İsveç karşısında 3-0'lık farklı skora imza atarak son 16 turuna kalmayı garantiledi. Filenin sultanları böylelikle puanını 9'a çıkarmış oldu.



STATÜ

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.



Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.



Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransa'nın en çok konuşulanı oldu! "Adeta zehir gibi..."
Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı!
Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...
Son dakika haberler | Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!
Fenerbahçe'den son dakika | Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...
Son dakika haberleri | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...
Son dakika: Beşiktaş ve Sergen Yalçın için sert sözler! "Koskoca bir hiç! Kenan'a yapılan hareket..."
Afetzede CHP'liden Kılıçdaroğlu tepkisi: Ülkesini seven bu zamanda siyaset yapmaz
Masterchef ana kadrodaki 16. son yarışmacı kim oldu, dün gece kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef’te 16. önlüğü kim aldı?
Ankara'da dayak yiyen kızın yeni videosu çıktı! Bu görüntüler herkesi şaşırttı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Voleybol Puan Durumu: CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Kadın Voleybol takımı puan durumu nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA