Kum tanesi kadar küçük bilgisayar geliştirdiler

Bilişim şirketi IBM, IBM Think 2018 etkinliği kapsamında dünyanın en minik bilgisayarını geliştirdiğini açıkladı. Fotoğraflarla cihazı ortaya koyan teknoloji devi, bilgisayarın neredeyse bir tuz tanesi kadar küçük olduğunu kaydetti. Bilgisayarı yakından incelemek için mikroskopla bakmanız gerekiyor! Yani gerçekten de çok ince bir 'işçilik' söz konusu.

1990'lardan gelemn x86 yongasını kullanan cihazın üzerinde binlerce transistör bulunuyor. Bu şekilde bilgisayar herhangi bir veriyi işleyebiliyor, analiz edebiliyor veya iletişimi sağlayabiliyor.

BU KİTABIN SIRRI 600 YILDIR ÇÖZÜLEMİYORİ

IBM'den yapılan açıklamaya göre bu aslında sadece bir başlangıç ve ilerleyen yıllarda bir tuz tanesinden de küçük olan bilgisayarları göreceğiz.

Ne zaman kullanıma sunulacağı belli olmayan bu minik bilgisayar henüz test aşamasında; yani prototip bir ürün olduğundan hakkında daha detaylı bir açıklama ilerleyen aylarda yapılacak. (Hürriyet)

MİCROSOFT'TAN O ÖĞRETMENE BİLGİSAYAR SÖZÜ