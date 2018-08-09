Yeni Galaxy Note 9: Kalemi uzaktan kumanda... Performansı 4’e katlayacak!

Avrupa'da en çok Türkiye'de sevilen Samsung Galaxy Note serisi yeni Galaxy Note 9 modeliyle vitrine çıkıyor. İlk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note serisi daha yetenekli kalem S Pen ve performans odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni Galaxy Note 9, Türkiye'de 128 GB sabit depolama kapasitesiyle 6 bin 499 TL satış fiyatıyla bayramdan önce vitrine çıkacak. 6.4 inçlik dev ekrana sahip Galaxy Note 9, pil, oyun, depolama ve çoklu cihaz kullanımı konusunda yüksek performans vaat ediyor.

PERFORMANSLI PİL VE DEPOLAMA

Tüketicilerin beklentilerine göre tasarlanan cihazın 6.4 inçlik dev ekran ekranını 4 bin mAh pil ömrüyle dengeleyen Note 9, depolama kapasitesini standart 128 GB olarak belirledi. Depolama kapasitesi konusunda performans arayanlara 512 GB depolama kapasitesine sahip modeli 7 bin 499 TL etiket fiyatıyla satılacak. Ayrıca 512 GB kapasiteye sahip SD kart ile toplam depolama alanı 1 TB'ı aşarak bilgisayarları bile kıskandıracak. Oyun konusunda yüksek performansı işlemcisi ve belleği ile sunarken aramalar geldiğinde takılma olmadan ekranda görünmesi mümkün olacak. Ayrıca tüm ev elektroniği cihazlarının kullanılmasını sağlayacak.

KUMANDA KALEM GELİYOR

Galaxy Note 9'un en çarpıcı özelliği uzaktan kumanda olarak kullanılan akıllı kalem SPen'in fotoğraf çekiminde kullanılması. Sunumlarda ve fotoğraf çekimlerde akıllı kalemin uzaktan kumandaya dönüşmesi, pek çok kullanıcının hoşuna gidecek. 201 gram ağırlığa sahip Note 9, Türkiye'de Gece Siyahı Lavanta Moru, Okyanus Mavisi olmak üzere 3 farklı renkte satışa sunulacak.

AVRUPA'DA EN ÇOK TÜRKİYE'DE İLGİ GÖRÜYOR

Samsung Galaxy Note 9 tanıtım toplantısından sonra görüştüğümüz Samsung Electronics Türkiye, Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, Türkiye'de akıllı telefon pazarı ve yeni Note 9 ile ilgili açıklamalar yaptı. Dövizdeki kırılganlığın akıllı telefon satışlarının 2018 yılında bir önceki yılla aynı seviyede 12 milyon adet gerçeleşmesini beklediğini belirten Anıl Öztekin, "2018 yılında pazarda küçülme olacağını tahmin ediyoruz. 2017 ile kıyasladığımızda aynı seviyede 12 milyon adet civarında satış olacağını olacağını tahmin ediliyoruz. Türkiye'de satılan her iki telefondan biri Samsung. 600 doların altında Samsung ürünlerinde büyük ölçüde üstünlüğümüz var. 600 doların üstünde premium segmenti daha çok büyütmek istiyoruz. Türkiye Note satışlarında Avrupa'da bir numara. Bu ürünün mottosu gücünü keşfet olacak. Ürünü 18 - 35 arası müşteri grubuna ve z kuşağına göre tasarlandık. Sadece iş dünyası ürünü olarak değil, 2000'li yıllarda doğanların yaşam tarzına da uyumlu olacak.. Dizi izliyorum, video çekiyorum, sosyal medya kullanıyorum diyen kullanıcıları 12'den vuracak. Çok iyi fotoğraf, depolama alanı, pil gibi taleplere karşılık olacak performans sunacak.

Dizi izliyorum, video çekiyorum, sosyal medya kullanıyorum diyen kullanıcıların taleplerine karşılık verecek. Ekran gövde oranı çok iyi bir ürün yakalamak istedik. 6.4 inç ekranı var. Parmak izi sensörü yeri değişti. Ekran çözünürlüğü 516 ppi oldu. Note 9'un yurtdışındaki fiyatına bakılırsa 8 ile 9 bin TL civarında olması beklenen başlangıç fiyatını 6 bin 499 TL'ye çektik. 512GB hafıza 7499 TL olacak 8GB bellek sahip. 880 dk video oluyor. 1 TB hafızaya sahip bilgisayar olacak. SD kart ilave olarak gelecek. Depolama kararı alım konusunda farkındalığı üst seviyeye çıktıkça ortaya çıkıyor. Telefonla kullanıcılar her biri her gün en az 1 fotoğraf çekiyor. Akıllı asistan gibi çalışan kamera kullanıcıları temel hatalar konusunda uyarıyor. Düşük ışıkta yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilmesini sağlıyor ve otomatik 20 sahneyi kendi ayarlıyor. Lens kirli diye uyaran akıllı kamera asistanı sizi uyarıyor" diye konuştu.