TÜBİTAK bilim ödülünü kazanan Prof. Dr. Cengiz Kahraman kimdir?

Prof. Dr. Cengiz Kahraman da Bilim ödülünü kazanan isimler arasında yer aldı. Peki Prof. Dr. Cengiz Kahraman kimdir? TÜBİTAK 2018 yılı "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" kazananları açıklandı. 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 teşvik ödülü olmak üzere verilen 18 ödülün 10'unu TÜBA üyeleri kazandı.
Prof. Dr. Cengiz Kahraman
"Endüstri Mühendisliği alanında bulanık mantık teori ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Endüstri Mühendisliği
Araştırma Alanları: Mühendislik Ekonomisi, İstatistiksel Karar Verme, Çok Ölçütlü Karar Verme, Kalite Yönetimi, Bulanık kümelerle karar verme
Görev Yeri: İTÜ İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü