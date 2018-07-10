Balıkesir'de tatil yapılacak 5 yer

Tatil denince aklımıza gelen rotalara inat Balıkesir'de denize girebileceğiniz 5 yer.

1.AYVALIK - SARIMSAKLI PLAJI

Mavi Bayraklı sahilleriyle ünlü Balıkesir'in belki de en güzide plajı. Yeşilin tüm renkleri, mavinin en güzel tonu ve kilometrelerce uzanan altın renkli kumsalı ile kucaklaşırken batıdan esen ve öğle saatlerinde başlayan imbat ile serinleyebilirsiniz. 7 km uzunluğunda ve 100 m. enindeki plaj, uzun bir kumsala ve temiz bir denize sahip. Beş yıldızlı otellerden, mütevazı pansiyonlara, balık restoranlarından, küçük büfelere kadar Ayvalığın en önemli turistik yöresi olan Sarımsaklı Rio sahillerinden daha geniş bir alanı kapsar. Turkuaz rengi denizi ise akvaryum güzelliğindedir. Kumsalın en büyük özelliği ise kumunun vücuda yapışmaması. Sarımsaklı'dan sağa dönüp devam ettiğinizde yol sizi küçük koylara götürecek. Çam ormanına sırtınızı verip denize sarılabilirsiniz.

2.ERDEK - TATLISU KÖYÜ

Tatlısu, şirin ve küçük kumsalı, 2 yaşlı çınarı, çay bahçeleri, köy kahveleri ve sevimli balıkçı barınağıyla sizi karşılar. Köy, birbirini takip eden küçük ve şirin koylardan oluşan bir sahil görüntüsüne sahip. Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan Köy, Antik Kyzikos'un hemen yanında; Arganot gemicilerinin altın postun peşinde oldukları zamanlarda belki de kumsalında ateş yakmış olabilecekleri kadar eski bir coğrafyanın eşi benzeri olmayan yerleşim yerlerinden biri. Köyde bulunan dalgakıranın çevirdiği iskeleyi, iskelede bağlı bulunan balıkçı kayıklarını, çocukların deniz eğlencesini ve Bandırma'yı uzaktan bakan gözlerle serin çınar ağaçlarının ferahlatıcı gölgesinde izleyebilir, taze çayınızı yudumlayarak huzur dolu dakikalar geçirebilirsiniz. Denize girerken sakinlik istiyorsanız burası tam size göre. Çay bahçelerinin giriş kısmında köy sütü ve mevsimine göre değişik meyvelerden üretilen dondurmalar da mutlaka tadılması gereken lezzetlerden. Sabahın ilk saatlerinde iskeleye gelirseniz eğer balıkçılardan mevsim balıklarını satın alıp, taze taze balık yeme imkanını da bulabilirsiniz. Köyün çevresinde bulunan küçük koylarda da yazlık evler var ve buralarda konaklayan misafirlere hizmet için küçük bakkal dükkanları ve vakit geçirilecek kafe ve çay bahçeleri bulabilmeniz mümkün.

3.BURHANİYE - ÖREN

Ören, ince kumlu sahili, oksijen deposu Kazdağları'ndan gelen havası, mavi bayraklı plajları, sahile kadar uzanan çam ormanları ile tatilcilerin gözdesidir. Ören, Ayvalık ile Edremit arasında Ege'de bir cennettir. Antik çağda kumsallarında Lidya kızlarının güneşlendiği söylenen yerdir. Ören içindeki mimarisi bozulmamış mustakil evleri ise ömre bedeldir. Denizi ise berrak masmavidir ve yosun yahut benzeri hiçbir rahatsız edici şey yoktur. Ören'de kamp yapabilirsiniz, yazlık ev kiralayabilirsiniz, küçük pansiyonlarda kalabilirsiniz ve her tür ihtiyacınızı görebilecek imkanlara sahip otellerde konaklayabilirsiniz. Plajın hemen bitiminde gün batımını 6 metrelik bir tepeden izleyebilir, burada bulunan cafelerden birine oturup kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Örene gelip gözleme, közlenmiş mısır, sakızlı dondurma ve deniz börülcesi yemeden, denize akan dereden balık tutmadan, geniş sahilinde denize ulaşmak için ayaklarınızı yakmadan, tekne turlarına katılmadan ayrılmayın. Akşam olduğunda ise örenin ılık rüzgarında sahile oturup dalgalara şarkılar söylemeyi unutmayın.

4.MARMARA ADASI

Marmara Adası, bol oksijenli havası ve berrak mavi deniziyle yaz tatili için Türkiye'nin en ideal adalarından biridir. 6 bin yıllık tarihinde birçok devletin egemenlik sürdüğü topraklarında günümüzde pek çok yazlık site, otel ve pansiyonun bulunur. Özellikle İstanbul'a olan yakın konumuyla tercih edilir. Buraya deniz otobüsü, feribot veya günü birlik kalkan teknelerle ulaşmak son derece kolay. Denizi'nin en temiz koylarından bir kaçını bünyesinde barındıran Marmara Adası irili ufaklı birçok plaja sahip. Sahile oldukça yakın zeytinlikler, bağlar, yükseklerdeki kızılçamlar ve güneydeki makilerle muhteşem bir doğa şöleni sunar. Akdeniz iklimi yaşanırken, zaman zaman Karadeniz ikliminin de serin havalarını teninizde hissedebilirsiniz. Dünyada rutubeti olmayan iki adadan biri olmasıyla ünlü olan adaya ilk gelenlerin güzelliğine doyamayıp tekrar gelmek için can attığı, güneşin yakıcı etkisine karşı serin suyu, müthiş doğası ve tarihi miraslarıyla sakin ve mütevazi bir tatil beldesidir. Akdeniz

tatilleri yerine ülkenin kuzeyini keşfetmek istiyorsanız Marmara Adası'nı bir tatil rotası olarak değerlendirmelisiniz.

5.AYVALIK - CUNDA ADASI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı toplamda 22 adet olan Ayvalık adaları arasında Cunda, yerleşime açık olan tek ada. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde andığı Yund Adaları'nın bu bölgeye ait olduğu tahmin edilen ada tarihe tanıklık etmiş kilise, manastır ve Rum evleri ile ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Rum evleri, kapı tokmaklarından, iç mimarilerine kadar enteresan ayrıntılarla dolu. Cunda'yı dolaşırken Taş Kahve'de çayiçmeyi ve sokakları gezerken yolunuza çıkacak tarihi çeşmeleri incelemeyi unutmayın. Cunda'da yer alan kiliselerin en büyüğü olan Taksiyarhis Kilisesi de ilgi çekici. Bu kilisenin büyük çanı Bergama Müzesi'nde sergileniyor. Adanın yüksek kısımlarında boğazların, adaların, iç içe girmiş koyların güzellikleri seyredilmeye değer. Ada merkezinde sıralanmış olan balık restoranlarında, deniz ürünleri, mezeler, meşhur Papalina balığı ve zeytinyağlı ot çeşitleri servis ediliyor. Dar ara sokaklarda bulunan evlerin mimarisi, kiliseler, restore edilmiş kafeler-barlar, iskele karşısındaki Taş Kahve'nin muazzam yükseklikteki tavanı, evlerin camlarındaki rengarenk çiçekleriyle Cunda ziyaretçilerine can alıcı bir atmosfer sunuyor. Cunda Adası'nın ziyaretçi çeken en önemli detaylarından biri; mezeleri ve yemekleri. Küçük balıkçı teknelerinin manzarası eşliğinde Girit lezzetlerinden oluşan bir akşam yemeği yemek Cunda'da yapılması gereken ilk ve en keyifli aktivitelerden.