Mardin'de gezilecek yerler - Mardin'de görülmesi gereken 10 güzel yer!

Ülkemizin en önemli kültür merkezlerinden Mardin'de gezerken bu tarihi şehrin büyüsüne kapılacaksınız...

1. SAKIP SABANCI MARDİN KENT MÜZESİ

Mardin'de gezmeye Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nden başlıyoruz. Müze Mardin'in Eski Kent Merkezi'nde kurulmuş ve iki kattan oluşuyor. İlk giriş katında Mardin'in eski kent yaşamından kesitler sunan bir çok canlandırma yapılmış.

2. MARDİN ZİNCİRİYE MEDRESESİ

Mardin'de ikinci durağımız Mardin Zinciriye Medresesi oluyor. Mardin Eski Şehirmerkezinde bulunan medreseye merdivenli bir yoldan çıkıyorsunuz. Burası şehrin bir çok yerini kuş bakışı olarak görüyor. Özellikle Mardin Ulu Cami ve eski Mardin taş evlerinden oluşan manzara görülmeye değer.

3. MARDİN KENT MÜZESİ

Mardin'in eski kent merkezi tarihi yapılar ile dolu. Bunlardan birisi de Mardin Kent Müzesi. Burada müzenin yanı sıra, çocukların eğlenerek bir şeyler öğrenebildiği bir bina da var.Çocuklar burada ebru sanatı, resim, kağıt katlama gibi bir çok konuda eğitim alabiliyor. Müze kat kat bölümlerden oluşuyor. Bölgeden çıkarılan bir çok eser burada sergileniyor.

4. MARDİN ULU CAMİ

Mardin'deki en büyük camilerden biri, Mardin Ulu Cami. Caminin çevresi dar sokaklar ve küçük alışveriş dükkanları ile dolu.

Camiden içeri girdiğinizde küçük bir avlu ve şadırvan ile karşılaşıyorsunuz. Sarı kesme taşlarla yapılan cami çevreyle uyum içinde görünüyor.

Mardin Ulu Cami'de Hz. Muhammet'in sakalının sergilendiği (Sakal-ı Şerif) bir bölüm de bulunuyor.

5. MARDİN ŞEHİDİYE CAMİİ VE MEDRESESİ

Bu cami özellikle minaresi ile dikkat çekiyor. İçinde küçük bir avlusu ve şadırvanı da var.

6. MARDİN KALESİ

Şehrin tam üstünde Mardin Kalesi var. Şehir dağın yamacına kurulmuş. Kaleye çıkılmıyor. Askeri olarak kullanılıyor. Mardin Kalesi 10. yüzyılda inşa edilmiş. Buraya doğru çıktığınızda Mezopotamya Ovası'nın müthiş manzarasını seyredebilirsiniz.

7. MARDİN KASIMİYE MEDRESESİ?

Mardin Kasımiye Medresesi'nin geniş bir avlusu ve kenarında ders verilen odaları var. Sınıf kapıları özellikle alçak olarak yapılmış. İçeri girmek isteyenler ister istemez başlarını öne eğiyorlar. Bu da; ders veren hocaya, derse ve sınıfa saygıyı sağlıyormuş.

8. MARDİN DARA ANTİK KENTİ

Dara Antik Kenti. Burası, Mezopotamya'nın tarihi dokusunu hissedebileceğiniz yerlerden biri. Binlerce yıllık tarihe sahip kent çok geniş bir alana yayılmış. Bazı yerlerde kazılar ve çalışmalar devam ediyor. Dara Antik Kenti'ne giriş ücretsiz. Bazı yerleri tel örgü ile çevirmişler. Bazı yerler ise tamamen serbest olarak görülebiliyor.

9.HASANKEYF

Hasankeyf, arkeologlar tarafından Dünya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak görülüyor. Yaklaşık 10.000 yıllık bir geçmişe sahip olan Hasankeyf, Dicle Nehri'nin kıyısına kurulmuş. Çoğu yerine giriş izni yok.

Nehir kıyısından yükselen tepeler üzerine insan eliyle mağaralar yapılmış. Buralar da yaşayanlar varmış.

10.MARDİN DARA ZİNDAN

Mardin Dara'da mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri ise kesinlikle Zindan. Burası bizi çok şaşırtıyor. Dışarıdan görünüşte sıradan bir köy evinin önünde aracımız duruyor.

Evin hemen girişinde bir kapı var. Buradan aşağıya doğru indiğinizde müthiş bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. 30 m yüksekliğinde taştan yapılmış sütunlar yukarı doğru yükseliyor. Burasının eskiden zindan olarak kullanıldığını söyleniyor.