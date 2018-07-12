Endonezya'da gezilecek yerler

Binlerce adadan oluşan, Güneydoğu Asya'nın turizm cenneti Endonezya'nın doğal güzelliklerine bayılacaksınız.

ENDONEZYA'DA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN 5 YER

1. CAKARTA

Ülkenin başkenti Cakarta aynı zamanda Güney Asya'nın en kalabalık şehri olmasıyla da biliniyor. Zengin ve fakir kesimin iç içe yaşadığı bu şehre gitmek için yağışların daha az olduğu mayıs-eylül ayları arasındaki dönem tercih edilebilir. Cakarta, canlı gece hayatının yanı sıra dünya mutfaklarının eşsiz tatları ve sokak arası lezzetleriyle de beğeni topluyor.

2. BALİ

Güleryüzlü insanlarıyla dikkat çeken Bali, Endonezya'nın en popüler adalarından biri. Huzur ve barış anlamına gelen isminin karşılığını bulacağınız bir yer olan Bali, tropik iklimi, pirinç tarlaları, yağmur ormanları, dillere destan plajları ve renkli kültürüyle ülkenin görülmesi gereken yerleşim yerlerinden.

3. BOROBUDUR TAPINAĞI

Yogyakarta'ya bir saat uzaklıktaki Borobudur Tapınağı, 100 yılı bulan bir restorasyon çalışması sonucunda bugünkü görünümüne kavuşmuş. Tapınağın siyah renkli taşlarının bir bölümü yöre halkı tarafından ev yapımında kullanılmış. Dünyadaki en büyük tek parça tapınak olmasıyla bilinen bu eşsiz yer, UNESCO Koruma Listesi'nde yer alıyor.

4.TOBA GÖLÜ

Sumatra Adası'nda, çevresi sık ormanlarla kaplı bir krater gölü olan Toba Gölü 450 metre derinliğe sahip. Dünyanın volkanik kış yaşamasına neden olan bir süper yanardağ patlaması sonucunda oluşan göl, muhteşem görünümünün yanı sıra bilim dünyasını heyecanlandıran bu hikayesiyle de oldukça ünlü.

5. KAWAH IJEN KRATERİ

Endonezya, Kawah Ijen Krateri'ne ve dünyanın en büyük asit gölüne de ev sahipliği yapıyor. Uzun ve zorlu bir tırmanış sonucunda ulaşılan bu bölgeye çıkmadan önce, ağzınızı kapatacak bir örtü almanızda fayda var. Zira sülfürün kokusu ve dumanı nefes almanızı oldukça zorlaştırıyor. Krater çevresindeki sülfür asidi, aynı zamanda yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.