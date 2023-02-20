Romanya Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Romanya’da Gezilecek Yerler ve Fotoğraf Çekilecek Mekanlar

SİGHİŞOARA

Transilvanya (Erdel) bölgesinde yer alan küçük orta çağ kasabasının merkezi, Unesco koruması altında. III. Vlad (Kazıklı Voyvoda veya Kont Drakula olarak da bilinir) doğum yeri olan kasaba rengarenk evleri, şirin sokakları ve sevimli kafeleriyle turistleri çekiyor.

CORVİN ŞATOSU

15'inci yüzyılda yapılan Gotik şato, asma kapılı girişi ve çevresindeki hendekle resmen masallardan fırlamış gibi. İçi de dışı gibi ürkütücü görünen şatoyu gezerken çocuklarınızı yanınızdan ayırmamanızı tavsiye ederiz.

KRAL DECEBALUS'UN HEYKELİ

Dacia'nın (eski Romanya) son kralı olan Decebalus, bugün bir milli kahraman. Kayalara oyulmuş 40 metrekik kabartma portesi, Tuna'nın Romanya'ya ait tarafında 1994 ile 2004 yılları arasında yapıldı.

TEMEŞVAR (TİMİSOARA)

Nüfus açısından Romanya'nın üçüncü büyük kenti olan Temeşvar, sevimli sokak ve binaları ve yıl boyunca devam eden müzik, sanat ve kültür faaliyetleriyle ziyaretçileri çekiyor.

BÜKREŞ PARLAMENTO SARAYI

Dünyanın Pentagon'dan (ABD Savunma Bakanlığı) sonra en büyük ikinci kamu yönetim binası olan Parlamento Sarayı'nda, büyük paralar harcanarak dekore edilmiş 300'den fazla oda var. Yakın geçmişte Romanya'yı yöneten diktatör Çavuşesku tarafından yaptırılan ak renkli saray bugün faşizm, yolsuzluk ve hıyanetin sembolü olarak halkın ziyaretine açık.

BALEA GÖLÜ

Orta Romanya'daki Fagara? Dağları'nda bulunan buzul gölü, deniz seviyesinden 2034 metre yukarıda. Kıyılarındaki iki köşk hem manzarayı zenginleştiriyor hem de turistlere kısa süreli konaklama imkanı sunuyor.

TARGU MUREŞ KÜLTÜR SARAYI

Kentin o zamanki valisi tarafından 1911-1913 arasında yaptırılan Kültür Sarayı, Art Nouveau mimarisinin ülkedeki en güzel örneği. Yıllar boyunca kütüphane ve güzel sanatlar okulu olarak kullanılan bina bugün sanat sever turistlerin mutlaka uğraması gereken bir kültür merkezi.