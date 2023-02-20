İstanbul Gezilecek Yerler 2023 - İstanbul’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Zaman zaman trafiğine ve gürültüsüne mahzur kaldığımız İstanbul yine de dünyanın sayılı şehirlerinden biri. Fakat İstanbul'dan günü birlik ve ya birkaç günlük ayrılmak istiyorsanız bir iki saat yolculuk yaparak ulaşabileceğiniz birçok yer var. İşte İstanbul'un hemen yakınında gezilecek muhteşem yerler.

Şehir hayatındaki hiç durulmayan o yoğunluğa ara vermek için dinlenecek bir köşeye ihtiyacınızın olduğunu düşündüğünüz an, sizi bekleyen birçok rota var. İstanbul'da yaşıyorsanız, biraz kafa dinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için yıllık izninizi beklemek zorunda değilsiniz. Ülkemizde öyle yerler var ki, buraları mutlaka ziyaret etmeniz gerekiyor.