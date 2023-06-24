Ateş Kuşları’nın ‘kara’ günü! Barbaros ve Gülayşe’nin düğününe ateş düştü | Video

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 21. Bölümüyle sezon finali yaptı. Ateş Kuşları’nda Barbaros’un babasının Çatal olduğunu öğrenip düğünü terk etmesinin ardından Kara’nın intikam için geri dönüşü bölüme damga vurdu.