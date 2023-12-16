Barbaros bıçaklanıyor!
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 35. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Barbaros’un Gülayşe’ye evlenme teklifi etmek üzereyken bıçaklanması bölüme damga vurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
Barbaros bıçaklanıyor! 16.12.2023 | 00:41
06:04
Mercan, kimliğine ve sevdiğine kavuşuyor! 15.12.2023 | 23:31
01:05
Ateş Kuşları 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hüma öldü mü? | Video 13.12.2023 | 10:50
00:45
02:51
Ali ve Mercan nişanlandı! 24.11.2023 | 21:44
03:43
Ali ve Mercan kavuştu! Ali’nin duygusal evlenme teklifi 10.11.2023 | 23:51
05:02
23 yıl sonra Ateş Kuşları’nın büyük buluşması 10.11.2023 | 22:51
07:04
Gülayşe ve Barbaros’un aşk yemini! 28.10.2023 | 00:24
00:49
09:07
Gülayşe, Zıpkın’ı ve Kara’yı işte böyle kurtardı! 27.10.2023 | 22:44