Barbaros tüm gerçekleri öğrendi! Sultan tutuklanacak mı?
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 45. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın finalinde Barbaros’un Sultan’ı tutuklamak üzere harekete geçmesi bölüme damga vurdu.
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