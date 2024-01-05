Video Ateş Kuşları Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti! Ateş Kuşları büyük şok yaşadı
Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti! Ateş Kuşları büyük şok yaşadı

Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti! Ateş Kuşları büyük şok yaşadı

05.01.2024 | 23:52

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, ATV ekranındaki 37. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın finalinde Gülayşe’nin tüm mal varlığını kaybetmesi bölüme damga vurdu.

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