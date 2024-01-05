Gülayşe tüm mal varlığını kaybetti! Ateş Kuşları büyük şok yaşadı
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, ATV ekranındaki 37. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın finalinde Gülayşe’nin tüm mal varlığını kaybetmesi bölüme damga vurdu.
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