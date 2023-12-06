Ben Bu Cihana Sığmazam’da flaş transfer: "Memleketine hoş geldin kardeşim"

ATV’nin beğeniyle izlenilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon bölümleriyle ekranlara geliyor. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’da kadroya dahil olan yeni transfer izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Diziye ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Emir Gardaşov karakteriyle dahil oldu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam’da Emir Gardaşov’un diziye dahil olduğu o heyecan dolu sahne!