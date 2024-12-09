Bir Gece Masalı 15. Bölüm | DİJİTALE ÖZEL GÖRÜNTÜ
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
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Bir Gece Masalı 15. Bölüm | DİJİTALE ÖZEL GÖRÜNTÜ 09.12.2024 | 11:44
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Bir Gece Masalı 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 12.11.2024 | 08:02
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Bir Gece Masalı 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 30.10.2024 | 10:16
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Bir Gece Masalı 9. bölüm fragmanı yayınlandı izle! 25.10.2024 | 14:41
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