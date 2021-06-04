Bir Zamanlar Çukurova 99. bölümde Şermin öyle bir şey gördü ki... | Video
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Bir Zamanlar Çukurova 99. bölümde Şermin öyle bir şey gördü ki... | Video 04.06.2021 | 00:48
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Bir Zamanlar Çukurova 94. Yeni Son Bölüm (29 Nisan 2021 Perşembe) Full izle! 30.04.2021 | 08:28
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Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölümde büyük heyecan! Fekeli ölüyor mu? | Video 15.04.2021 | 16:32
Şermin'in elindeki koz... Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir! Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir! Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!