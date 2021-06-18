‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ 5. bölüm...Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu! Yılanın sahibi yakalandı | Video

ATV'nin yepyeni dizisi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Dizinin bu hafta yayınlanan beşinci bölümünde heyecan yine doruktaydı. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, Mihricihan saraya getirttiği zehirli yılanla Kutlu Bike’yi ortadan kaldırmak istedi. Yılan hem Kutlu Bike’yi hem de Şirin’i sokunca saray ayağa kalktı. Saldırıyı kimin düzenlediğini ortaya çıkarmak isteyen Celaleddin ise zekice bir plan kurdu. İşte geceye damga vuran o heyecan dolu sahne...