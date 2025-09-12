Video Can Borcu Can Borcu 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kan çıkar, silahlar patlar!" | Video
12.09.2025 | 10:58

Can Borcu 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Mehmet, Efe ve Oğuz sayesinde ölümden döner; artık oyun sırası ondadır. Mehmet'in gömüldüğü videoyu izleten Emel, Handan'ı paramparça eder. Ferit'i kurtarmak için Handan'ı Yasemin'in ifadesini değiştirmeye zorlar. Cezaevindeki saldırıdan sağ çıkan Ferit hayata dönerken, Musluoğlu evinde Necmiye ve Sermine'nin gerilimi yükselmektedir. Mehmet, Handan'ın zor zamanında yine yetişir fakat Emel'in her şeyi alt üst edecek sürpriz bir hamlesi vardır.
