Can Borcu 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kan çıkar, silahlar patlar!" | Video

Mehmet, Efe ve Oğuz sayesinde ölümden döner; artık oyun sırası ondadır. Mehmet'in gömüldüğü videoyu izleten Emel, Handan'ı paramparça eder. Ferit'i kurtarmak için Handan'ı Yasemin'in ifadesini değiştirmeye zorlar. Cezaevindeki saldırıdan sağ çıkan Ferit hayata dönerken, Musluoğlu evinde Necmiye ve Sermine'nin gerilimi yükselmektedir. Mehmet, Handan'ın zor zamanında yine yetişir fakat Emel'in her şeyi alt üst edecek sürpriz bir hamlesi vardır.