Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü! | Video

‘Destan’ın 22. bölümünde saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizken kadim çağlarda Oğuz Kağan’ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştı. Ulu Ece, Kaya, Balamir ve Çolpan’ın yargılanmaları sırasında yargının yapıldığı taht salonuna Yaman kucağında ayağı sarılı Sırma’yla girdi. Herkes şaşkınken Sırma’nın ‘’Canavarlar. Kimseyi sağ bırakmadılar! Kafalarında it başlığı vardı.“ sözlerine Yaman “İnsan soylu it huylulardı! Türkleri kılıçtan geçirecekler! Gök Orda’ya gelirler! “ sözleriyle destek verir. Yaman ve Sırma’nın söyledikleri herkesi şoke ederken Danış Ata’nın “İtbaraklar… Dönmüşler…” sözleri salonda duyulur.