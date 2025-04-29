49 milyon kişi onu izledi, sosyal medyada viral oldu! İzleyenlerin gözlerine inanamadığı o kedi… | Video

İnterneti sallayan dev bir kedi düşünün: Bir köpekten büyük, bir çocuk kadar uzun! Moldova'da yaşayan Zeus isimli Maine Coon cinsi bu kedi, görenleri adeta şok ediyor. Arka ayakları üzerinde durduğunda 1 metreye yaklaşan boyuyla "Bu bir kedi olamaz!" dedirtiyor. Üstelik sadece büyüklüğüyle değil, zekâsı ve sosyal medyada kırdığı izlenme rekorlarıyla da tüm dünyanın sevgilisi haline geldi.