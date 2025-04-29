Video Dünya 49 milyon kişi onu izledi, sosyal medyada viral oldu! İzleyenlerin gözlerine inanamadığı o kedi… | Video
49 milyon kişi onu izledi, sosyal medyada viral oldu! İzleyenlerin gözlerine inanamadığı o kedi… | Video

49 milyon kişi onu izledi, sosyal medyada viral oldu! İzleyenlerin gözlerine inanamadığı o kedi… | Video

29.04.2025 | 10:44

İnterneti sallayan dev bir kedi düşünün: Bir köpekten büyük, bir çocuk kadar uzun! Moldova'da yaşayan Zeus isimli Maine Coon cinsi bu kedi, görenleri adeta şok ediyor. Arka ayakları üzerinde durduğunda 1 metreye yaklaşan boyuyla "Bu bir kedi olamaz!" dedirtiyor. Üstelik sadece büyüklüğüyle değil, zekâsı ve sosyal medyada kırdığı izlenme rekorlarıyla da tüm dünyanın sevgilisi haline geldi.

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