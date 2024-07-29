70 yaşında spora başlayan kadın, sosyal medyada fenomen oldu | Video

70 yaşındayken spora başlayan ve 4 yıldır düzenli olarak spor yapan Joan MacDonald, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Bu süreçte hem kilo veren hem de ciddi bir kas kütlesi kazanan Joan, gün gün ilerleyişini kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Spora başladığı günden bugüne yaşadığı değişimle hem hayranlık kazanıyor hem de takdir ediliyor. İşte Joan MacDonald’ın yıllar içerisindeki değişimi…