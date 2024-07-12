Video Dünya ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koydu | Video
ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koydu | Video

ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koydu | Video

12.07.2024 | 08:34

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle yapılan ABD başkanlık yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koyarak,"Başkanlık için aday olabilecek en nitelikli kişi olduğumu düşünüyorum. Trump'ı bir kez yendim ve yine yeneceğim" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayından bu yana ilk kez tek başına basın toplantısını düzenledi. Yaşı nedeniyle yapılan başkanlık yarışından çekilme çağrılarının gölgesinde kameraların karşısına geçen Biden, merakla beklenen konuşmasına NATO Zirvesi ile ilgili açıklamalarla başladı. NATO'nun 75. yılını kutlayarak gerçekleştirilen zirveyi "büyük bir başarı" olarak nitelendiren Biden, ittifakın dünyayı daha güvenli ve daha özgür bir yer hale getirdiğini söyledi. NATO üyesi ülkelere ithafen, "Birlikte hepimizin daha güvende olacağını biliyorlardı. Birine yapılan saldırı hepsine yapılmış sayılacaktı" diyen Biden, "Ve bu işe yaradı. Çünkü düşmanlar birimize saldırırlarsa hepimiz tarafından saldırıya uğrayacaklarını biliyorlar. Bu mesajı vermek saldırganlığı caydırmanın ve savaşları önlemenin en iyi yoludur. NATO'nun zamanının geçtiğini düşünenler, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesiyle bir uyanış yaşadılar" şeklinde konuştu.

"SELEFİM NATO'YA BAĞLI DEĞİL"
NATO'nun giderek büyüyen bir güvenlik ittifakı haline geldiğini vurgulayan Biden, "Bazı devlet başkanları yaptıkları açıklamalarda NATO'nun başardığı her şey için ABD'ye ve şahsen bana teşekkür ettiler. NATO sadece daha güçlü değil, NATO daha büyük. Çünkü Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılmasına biz öncülük ettik" dedi. İsim vermeden yaklaşan seçimdeki rakibi ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Biden, "Bu arada selefim NATO'ya hiçbir bağlılığı olmadığını açıkça ortaya koydu. NATO ittifak anlaşmasında yer alan karşılıklı savunma anlaşmasına atıfta bulunarak 5. maddeyi yerine getirme yükümlülüğü hissetmeyeceğini açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'I BİR KEZ DAHA YENECEĞİM"
İlerleyen yaşı nedeniyle yapılan ABD başkanlık yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koyan Biden, yarışı tamamlayacağını vurguladı. "Başkanlık için aday olabilecek en nitelikli kişi olduğumu düşünüyorum. Trump'ı bir kez yendim ve yine yeneceğim" diyen Biden, "Yoluma devam edeceğim" diye konuştu. Kazanmasının mümkün olmadığına dair güçlü kanıtlar bulunmadığı sürece yarışta kalacağını ifade eden Biden, kaybetme ihtimaline atıfla "Kimse bunu söylemiyor. Hiçbir anket bunu söylemiyor" dedi. Trump'ı yenebilecek başka insanların da olduğunu kaydeden Biden, buna rağmen devam eden seçim maratonuna işaret ederek "Ama sıfırdan başlamak çok zor" dedi.

HARRİS YERİNE TRUMP'IN ADINI KULLANDI
Günün erken saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i yanlışlıkla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adıyla çağıran Biden, basın toplantısı sırasında sorulan bir soru üzerine ise Kamala Harris yerine "Başkan Yardımcısı Trump" ifadelerini kullandı. Hatasını düzelten Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan olabilecek nitelikte olduğunu belirterek, "Başkan olmak için yeterli olduğunu düşünmeseydim onu seçmezdim, en başından beri bu konuda hiç tereddüt etmedim. Başkan olmak için gerekli niteliklere sahip. Bu yüzden onu seçtim" şeklinde konuştu.

"İSRAİL İŞBİRLİĞİNE YANAŞMADI"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında farklı bir tutum sergileyip sergilemeyeceği sorulan Biden, İsrail hükümetinin Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin verme çabaları konusunda her zaman işbirliği yapmadığını söyledi. Biden, "Biz Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırma çabalarını çok zorladık ancak İsrail zaman zaman işbirliğine yanaşmadı" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koydu | Video 07:19
ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koydu | Video 12.07.2024 | 08:34
Zelenskiy: Türkiye’de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz | Video 00:11
Zelenskiy: “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” | Video 12.07.2024 | 08:35
Joe Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf! Zelenskiy’e Putin dedi | Video 00:23
Joe Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf! Zelenskiy'e Putin dedi | Video 12.07.2024 | 08:35
Fransa’daki Rouen Katedralinde yangın | Video 00:59
Fransa’daki Rouen Katedralinde yangın | Video 11.07.2024 | 14:56
Dışişleri Bakanlığı’nda Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yıl dönümü anıldı | Video 06:19
Dışişleri Bakanlığı’nda Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yıl dönümü anıldı | Video 11.07.2024 | 14:30
Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video 00:53
Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video 11.07.2024 | 14:30
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’nın ittifaka katılımı, eğer değil ne zaman meselesi | Video 08:51
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'nın ittifaka katılımı, "eğer" değil "ne zaman" meselesi" | Video 11.07.2024 | 08:38
Güney Kore’de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video 00:34
Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video 10.07.2024 | 14:55
Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video 00:47
Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video 10.07.2024 | 16:25
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video 03:35
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video 10.07.2024 | 12:05
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği’ne katıldı | Video 05:48
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video 10.07.2024 | 08:46
Hizbullah, Golan Tepeleri’ndeki İsrail askeri üslerini İHA ile görüntüledi | Video 02:46
Hizbullah, Golan Tepeleri'ndeki İsrail askeri üslerini İHA ile görüntüledi | Video 09.07.2024 | 16:34
Hindistan Başbakanı Modi, Moskova’da Putin ile görüştü | Video 00:54
Hindistan Başbakanı Modi, Moskova'da Putin ile görüştü | Video 09.07.2024 | 16:34
Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video 00:57
Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video 09.07.2024 | 14:53
Texas’ı vuran Beryl Kasırgası’nda 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı | Video 00:13
Texas'ı vuran Beryl Kasırgası'nda 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı | Video 09.07.2024 | 14:54
Rusya’nın Kiev’i vurduğu saldırıda can kaybı 38’e yükseldi | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'i vurduğu saldırıda can kaybı 38'e yükseldi | Video 09.07.2024 | 12:40
UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video 01:58
UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video 09.07.2024 | 08:48
İspanya’daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı 01:14
İspanya’daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı 08.07.2024 | 15:56
Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi 02:47
Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi 08.07.2024 | 11:56
Japonya’da Müslüman olmadığı halde İslam’ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video 05:23
Japonya'da Müslüman olmadığı halde İslam'ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video 07.07.2024 | 12:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA